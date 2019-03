Bruno Hortelano: "Hay margen de mejora, puedo bajar de los diez segundos"

Bruno Hortelano, que ha batido dos veces en una hora el récord de España de 100 metros en la reunión de Madrid, dejando el cronómetro final en 10.06, aseguró que tiene "margen de mejora" y puede "bajar de los diez segundos" en el futuro.

La nueva plusmarca nacional sitúa a Hortelano tercero en el ránking europeo del año y rebaja en ocho centésimas el récord nacional anterior, conseguido 2 de julio del 2008 en Salamanca por el madrileño Ángel David Rodríguez con un registro de 10.14.

"Este año me lo he tomado muy en serio y he pegado otro salto más, aunque puedo bajar de los diez segundos. Me está yendo muy bien y me voy a aprovechar de ello. El récord de hoy es una alegría, pero tampoco se puede decir que sea sorpresa, porque siendo año olímpico pensaba rebajar bastante la marca, aunque no sabía que la iba a hacer aquí", confesó.

Hortelano, que será uno de los atletas que representará a España en los Juegos de Río, ya sabe lo que es competir en la ciudad brasileña, en la que estuvo recientemente.

"A los 200 metros iré seguro y a los 100 me lo voy a pensar. Tengo algo en mente pero no lo voy a decir porque sería ponerme un límite y creo que hay margen de mejora", apuntó Hortelano, que pertenece al club Playas de Castellón y tiene como entrenador a Adrián Durant.