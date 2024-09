Oro histórico de Manuela Vos en paraciclismo

Hace tres años Manuela Vos escalaba y practicaba bastantes deportes. Antena 3 Deportes pudo charlar con ella horas después de lograr el oro en el Campeonato Mundial de Zúrich: "He corrido cuarenta maratones, disputado seis Ironman y la escalada de montaña era mi vida", cuenta ahora con morriña. Hasta que una caída en los Picos de Europa, en el año 2021, la dejó en silla de ruedas: "Pasaron dos años hasta poder sentirme yo misma. No entendía, veía mi cuerpo pero no lo sentía".

En el hospital de parapléjicos de Toledo un entrenador le dijo que tenía complicado montar en bicicleta, pero Manuela sacó fuerzas para dar un giro a la situación: "No tienes tríceps", le dijeron. "Ya lo sé, contesté. A continuación me sentó en la bicicleta pero solo para que probara... me puse en los pedales, tiré de bíceps y comprobó que podía coger el manillar y hacer fuerza", relata Manuela.

Después le invitaron a correr en la carrera Ponle Freno que organiza Atresmedia... y de ahí, lanzada al Mundial. En la ciudad suiza de Zúrich ha alcanzado un oro histórico: ninguna mujer había logrado, hasta ahora, un maillot arco iris en una categoría para atletas con limitación considerable de la cintura para abajo, la denominada H1.

Manuela Vos nos cuenta los segundos posteriores al terminar la prueba contra el crono: "Lo primero que pregunté era cómo había quedado y mi equipo no me lo sabía decir. Soñaba con el oro pero no sabía que se podía hacer realidad".

Recuerda el instante de subir al podio: "Nunca me había sentido tan feliz, no tengo palabras... pero si me preguntas soy feliz, pero preferiría tener el cuerpo de antes".

A por los Paralímpicos

La paralímpica nacida en los Países Bajos se admira de otras personas, como ella, que tienen el cuerpo totalmente paralizado: "Son más luchadores que yo", afirma. Después del oro en el Mundial Manuela ha encontrado motivación para prepararse para los próximos Juegos Paralímpicos.

