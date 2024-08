Ali Truwit perdió una pierna por el ataque de un tiburón y ahora disputará los Juegos Paralímpicos

"Dos días después de mi graduación universitaria en mayo pasado, estaba de vacaciones con una de mis mejores amigas, Sophie. Estábamos haciendo esnórquel en el océano y, apareció un tiburón y comenzó a atacarnos, a embestirnos y a golpearnos desde abajo. Y nos defendimos. Pero muy rápido me metió la pierna en la boca y, lo siguiente que supe, fue que me había mordido el pie y parte de la pierna", así cuenta Ali Truwit el ataque que sufrió el pasado 24 de mayo de 2023, hace poco más de un año.

Este incidente tuvo lugar en las Islas Turcas y Caicos, un territorio de ultramar de Reino Unido situado en el Caribe, y le hizo perder su pierna izquierda tras sufrir tres cirugías mediante las cuales fue imposible sarvarle la extremidad.

La nadadora estadounidense de 23 años narra emocionada el proceso de recuperación por el que pasó: "Al principio me di cuenta de que tenía mucho miedo del agua porque en ese momento, la última vez que había escuchado el sonido del agua, estaba nadando por mi vida. Pero para mí era importante luchar por las cosas que podía recuperar. Porque parte de lo que perdí nunca lo voy a recuperar. Y por eso quería luchar por lo que podía recuperar. Y mi amor por el agua estaba incluido en eso".

La natación ha sido su vía de escape

"Creo que es lo hermoso de la natación para mí. Y ha sido una lucha recuperar ese amor. Pero me salvó la vida en el momento, y sigue salvándome la vida mientras trabajo para reconstruirla y me dio fuerza, confianza y esperanza. La natación ha acelerado mi recuperación en términos de autoaceptación y mi capacidad de sentirme fuerte de nuevo", cuenta Truwit.

"Nunca se ha perdido un entrenamiento"

Su entrenador, Jamie Barone, resalta la resiliencia de su pupila: "Ella nunca ha faltado a un entrenamiento, nunca. Y creo que si uno de esos días me hubiera llamado y me hubiera dicho ¿sabes qué? Hoy me voy a acurrucar y llorar, todo el mundo en la tierra habría dicho, eso está bien. Creo que tiene sentido. Pero, ella nunca, por ningún motivo, se perdió un entrenamiento. Y cuando está aquí, da el 100% de lo que tiene. No es normal. Ella es verdaderamente digna de admiración".

Ahora estará en los Juegos Paralímpicos

Tras muchos meses de entrenamiento y recuperación emocional, la nadadora representará a Estados Unidos en los Juegos Paralímpicos de París, donde luchará por conseguir una medalla para su país y así cerrar la pesadilla por la que ha pasado durante los últimos 15 meses. Una increíble historia de superación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com