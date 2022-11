El nuevo reto de Joel Matos: más de 200 kilómetros nadando

Joel Matos no se cansa. Brazada tras brazada, así más de doscientos kilómetros en una piscina de 50 metros. Este ha sido uno de sus último retos de este deportista de Puerto Rico y ya van unos cuantos. Ha estado diez horas diarias en el agua durante una semana, Joel cuenta a deportes Antena 3 que ha hecho más de trescientas mil brazadas, unos 29.000 metros diarios.

Y no es la única marca mundial que ha conseguido. Tiene 'La Triple Corona en aguas abiertas', eso son tres grandes retos consecutivos nadando: cruzó los 34 km del Canal de la Mancha, rodeó los 49 km de la Isla de Manhattan y también fue desde Los Ángeles a la Isla de Santa Catalina, 33km. Tardó en hacer estos tres desafíos 27 días, el nos cuenta que se ha convertido en la única persona en el mundo que lo ha logrado en menos de un mes.

Cuando está realizando alguno de sus travesías tiene prohibido salir del agua, ni siquiera puede tocar el bote. Joel dice que "tampoco me pueden tocar y que todo lo tiene que hacer en el agua". Para alimentarse afirma que "atan una botella con una cuerda y se la lanzan". En la botella va una especie de batido con todos los nutrientes que necesita para sobrellevar el esfuerzo.

"Se me abre la piel, salgo hinchado e incluso en alguna ocasión se me ha desplazado la mandíbula por el movimiento del cuello"

También está preparado para no dormirse, pero no todo se puede entrenar. Dice que cuando está mucho tiempo en el agua "se me abre la piel, salgo hinchado e incluso en alguna ocasión se me ha desplazado la mandíbula por el movimiento del cuello"

El nadador de 31 años estableció un récord Guinness, consiguió el menor tiempo al nadar desde una de las Islas Vírgenes Británicas hasta las Croabas en Fajardo en Puerto Rico. Nadó un total de 100 Km en 47 horas, 6 minutos y 25 segundos.