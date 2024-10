Mueren tres jóvenes de 19 y 25 años en un tiroteo después de un partido de fútbol

Un tiroteo en Misisipi, Estados Unidos, ha terminado con la muerte de tres jóvenes de 25 y 19 años, y además otras 8 personas han resultado heridas.

Tres muertos: dos de 19 años y uno de 25

Los hechos tuvieron lugar en el condado de Holmes, Misisipi, justo después de que terminara un partido de fútbol americano. Más de un centenar de personas, se calcula que entre 200 y 300, estaban reunidas para celebrar la victoria de la escuela Holmes County Consolidated.

Dos personas comenzaron a disparar indiscriminadamente

Según informan medios locales y las autoridades, al menos dos personas comenzaron a disparar a los allí presentes provocando la muerte de tres personas: Martel Gibson, de 25 años, Shundra Chestnut, de 19, y John Jenkins, de 19 también.

Por otra parte, el sheriff del condado, Willie March, aseguró que todo empezó después de que un grupo de hombres comenzaran a pelearse por una razón desconocido. Tras el tiroteo, todos los heridos fueron trasladados en helicóptero a los hospitales más cercanos, confirmándose hasta este momento el fallecimiento de tres personas. "La verdad es que fue un caos. Empezó el tiroteo y la gente empezó a correr", dijo March.

En estos momentos y a pesar del incansable trabajado de la policía, los autores del tiroteo siguen desaparecidos. sospechosos del mismo en colaboración con la Oficina de Investigaciones Mississippi. Se calcula que en lo que llevamos de 2024 ya se han producido al menos 400 tiroteos, una cifra que sigue incrementando año tras año, especialmente desde 2021.

Un niño de 14 años asesinó a tres personas

En relación a los tiroteos, a principios de septiembre un niño menor de edad, de 14 años, protagonizó un tiroteo en un instituto de Georgia en el que mató a cuatro personas, dos de ellas estudiantes de la escuela de secundaria Apalachee de Winder y las otras dos profesores, tal y como apuntó en una conferencia de prensa el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Chris Hosey.

Su compañera de pupitre contó que Gray se levantó y salió de clase. Ella pensó que iría al baño, pero no cogió el pase necesario. Al rato volvió pero la puerta estaba cerrada y no se abría desde fuera. Un compañero se levantó a abrir, pero vio que Gray tenía un arma y no abrió. Entonces, el asesino confeso se dirigió a la clase de al lado, que sí debía tener la puerta abierta y se puso a disparar.

