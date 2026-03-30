Muere Germán Prados, jugador de pádel, en pleno torneo en Huesca: "Nos quedamos en silencio..."

Germán Prados, jugador de pádel del equipo INVICTUS, falleció este fin de semana en pleno torneo de pádel de la Liga Aragonesa que estaba teniendo lugar en Huesca.

"Hoy el pádel se queda en silencio..."

"Hoy el pádel se queda en silencio, y la vida nos golpea con una noticia que duele profundamente. Germán Prados nos ha dejado haciendo lo que amaba, compartiendo pista, esfuerzo y pasión. No hay palabras suficientes para aliviar el vacío que deja, pero sí para recordar quién fue: un compañero, un luchador, alguien que formaba parte de algo más grande que un equipo… una familia.

A su familia, todo nuestro cariño, fuerza y apoyo en este momento tan duro. Que encuentren consuelo en el recuerdo de su sonrisa, de su forma de ser y de todo el amor que sembró a su alrededor. A su equipo INVICTUS, hoy más que nunca ese nombre cobra sentido. Porque Germán seguirá invicto en vuestra memoria, en cada partido, en cada punto y en cada abrazo dentro y fuera de la pista. Descansa en paz, Germán. Nunca te olvidaremos. DEP GERMÁN", reza el comunicado de la Federación Aragonesa de Pádel.

La Federación no ha querido informar de la causa del fallecimiento, aunque presumiblemente podría haberse tratado de una enfermedad cardiovascular.

"Hoy el pádel aragonés está de luto por el fallecimiento de Germán Prados. Durante el transcurso de la jornada de la Liga Aragonesa de Pádel de ayer, en la que su equipo Invictus jugaba en Huesca se produjo la terrible noticia. Germán era una persona muy querida dentro de las pistas de pádel zaragozanas y se ha ido practicando el deporte que amaba. Desde Pádel Zaragoza enviamos nuestro pésame y todo nuestro cariño a su familia, amigos y equipo en este momento tan duro", lamentó la cuenta de X del Pádel Zaragoza.

Por otra parte, el club donde jugaba también ha querido despedirse del jugador: "Sentimos un dolor inmenso ya que, aparte de un tipo excelente, era un jugador habitual de nuestras pistas...".

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