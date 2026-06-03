De la Fuente compara su España con la campeona de 2010: "Tenemos todo para ganar un Mundial"

Luis de la Fuente no rehuyó la comparación con la selección española que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 y aseguró que la actual generación comparte algunos de los rasgos que hicieron histórico a aquel equipo dirigido por Vicente del Bosque.

"¿Cuál es mejor? Las dos son muy buenas, no sabría decirte cuál es mejor. Nosotros tenemos la asignatura pendiente de alcanzar un hito histórico como fue ganar un Mundial, pero tenemos todo para ello", afirmó el seleccionador en rueda de prensa.

"Vicente del Bosque me cuenta muchas cosas de lo que vivió en 2010 y me recuerdan a la actual"

El técnico riojano destacó especialmente el ambiente interno que se vive dentro del grupo: "La similitud más importante es la convivencia y compromiso. Vicente del Bosque me cuenta muchas cosas de lo que vivió en 2010 y me recuerdan a la actual".

De la Fuente también confesó la ilusión con la que afronta la cita mundialista: "Feliz, emocionado, contento… Voy a vivir la ilusión de cualquier entrenador. Estoy feliz. Y porque veo a un grupo de trabajo, todos, con una emoción y una ilusión muy grande. Tenemos ganas de estar allí".

Varias selecciones favoritas

España llega al torneo como una de las grandes favoritas para muchos analistas e incluso para algunas predicciones basadas en inteligencia artificial, algo a lo que el seleccionador restó importancia.

"La IA me parece fantástica, es el futuro… la viviré también, pero confío más en las personas. Valoro más lo que puedan decir profesionales, medios de comunicación y gente que huela el fútbol. Ser favorita no tiene más importancia que un reconocimiento de lo que hemos hecho hasta ahora".

Además, destacó la igualdad existente en la competición: "Es un Mundial histórico porque es el que más selecciones hay con posibilidades de ganar".

Rodri, nuevo líder de la Roja

Con las ausencias de Álvaro Morata y Dani Carvajal, el brazalete recaerá sobre Rodri Hernández.

"A Rodrigo le corresponde ser capitán. Como Unai Simón, Ferran y Mikel Oyarzabal. Tenemos suerte de contar con capitanes de ese perfil y del legado que han dejado Morata y Carvajal. Rodrigo sabe desempeñar esa categoría y lo vive con esa capacidad de líder indispensable para desarrollar esa función".

Mensaje a los finalistas de Champions

España disputará este jueves un amistoso frente a Irak, aunque todavía sin los jugadores que disputaron la final de la Liga de Campeones; entre ellos están David Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi, que cayeron con el Arsenal ante el Paris Saint-Germain.

Lejos de lamentar esa derrota 'gunner', De la Fuente quiso poner en valor su temporada: "Me gustaría haber perdido durante los 15 años que fui profesional, 15 Champions. Estar en una final de la Champions y llegar hasta los penaltis… tienen que estar orgullosos de ser campeones de Liga, finalistas de Champions... Van a venir muy contentos".

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