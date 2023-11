Surrealista: sancionan a Carlos Sainz con 10 puestos tras el accidente con la alcantarilla

Entre unas cosas y otras lo de Ferrari no tiene parangón alguno. La escudería italiana y Carlos Sainz en particular han vuelto a ser los perjudicados de una falta de revisión y organización por parte de la FIA al no revisar el trazado de Las Vegas en el que una alcantarilla mal sellada ha comprometido el fin de semana del español.

Sanción de 10 posiciones para Sainz en parrilla

Y pintaba muy muy bien. Ferrari, junto a Red Bull, es el favorito para luchar por la victoria pero ya sabemos que Carlos difícilmente estará en la pugna. Y es que es surrealista lo que está sucediendo este viernes. La FIA ha sancionado al piloto español con 10 puestos en parrilla por cambiar la batería que horas antes había quedado dañada por algo ajeno a Ferrari o al propio piloto.

Podía haber acabado en un accidente serio

La maldita alcantarilla dañó seriamente el fondo plano de Carlos: "Tenemos dañado chasis, motor, batería", dijo un enfadado Vasseur en rueda de prensa, en los Libres 1 que apenas duraron 9 minutos antes de ser cancelados por un incidente que podría haber terminado en tragedia: el madrileño pasó a 320km/h por la alcantarilla y podría haber chocado contra las protecciones teniendo en cuenta la estrechez del trazado.

La protesta de Ferrari cayó en saco roto

Ante esta sanción protestó el equipo Ferrari al excusarse en que el cambio de batería había sido obligado por el accidente con la alcantarilla, completamente ajeno a ellos, y directamente relacionado con los encargados de supervisar el trazado. Ocon también tuvo que cambiar el chasis.

La FIA desestimó el recurso/protesta de los italianos y se ciñó al reglamento, que en estas ocasiones poco tiene que ver con la pura lógica. En resumen: otro fin de semana que se trunca para los de Maranello, en Brasil fue el pobre Leclerc el que chocó contra el muro en la vuelta de formación por un problema mecánico en su monoplaza.

El español tendrá que minimizar daños en la clasificación de este sábado (9:00 am en España) e intentará ganar el mayor número de posiciones para entrar por lo menos en el top 5.