El show de Franco Colapinto en El Hormiguero: "Tienes un chavón que te está hablando en la radio cada cinco segundos..."

Se intuía que Franco Colapinto es un auténtico personaje, algo que quedó confirmado anoche durante su visita a El Hormiguero de Antena 3 con Pablo Motos. El piloto argentino de 21 años es la gran sensación del paddock desde su irrupción hace tres carreras en el Mundial de Fórmula 1 y su paso por el plató de El Hormiguero no defraudo.

El argentino desveló sus problemas al comenzar a pilotar un Fórmula 1 y los líos que se hacía con el volante mientras le hablaban por la radio.

"Tienes un chavón que te está hablando en la radio cada cinco segundos y yo, al principio, no podía ir derecho ni por lo gris. Al francés no le entendía nada, yo hacía lo que podía pero para entender qué botón tenia que apretar me llevaba un par de minutos... Y la idea es hacerlo al toque", apuntó Colapinto.

Pablo Motos preguntó a Colapinto si era verdad que en sus comienzos se duchaba con el mono de carreras.

"¿Quién fue el hijo de puta que te dijo eso? Esta información la tiene muy poca gente. Se puede decir que me duchaba con el mono puesto. Es complicado lavar un mono, tienes que lavarlo en delicado. Una vez lo lavé y lo fastidié, lo hice chico", desveló Colapinto.

"De pequeño viajaba mucho, dormía mucho en hoteles. Si dejas el mono a que te lo laven tardaba varios días. Había que agilizar y decidí ducharme con él. Luego me lo sacaba y me duchaba. Fue un invento novedoso. Lo hice durante una época. Se lo conté a más gente y lo empezaron a hacer. Luego lo secaba con el secador", contó Colapinto.

"Llegar a la Fórmula 1 era mi sueño desde muy pequeño"

Franco Colapinto recordó sus inicio, con tan solo 14 años, cuando dejó Argentina y se marchó a Italia en busca de su sueño: ser piloto de F1.

"Llegar a la Fórmula 1 era mi sueño desde muy pequeño, he trabajado mucho para ello. Gané la Fórmula 4 aquí en España y nuestro objetivo era la Fórmula 1. Nunca sabes cuando puedes llegar a la Fórmula 1, desde muy chico he peleado y me he preparado física y mentalmente por si llegaba la oportunidad y por suerte llegó", explicó Colapinto.

"Con 14 años me fui a vivir solo a Italia sin saber italiano. Fue una locura total, un delirio, irme a un país que está a 12.000 kilómetros de distancia sin nadie de mi familia. Me fui solo a vivir a una fábrica y no sabía cocinar, no sabía lavar la ropa... Vivía en un departamento en la fábrica de la marca para la que corría. Al poco aprendí a hablar italiano, pero al principio era un desastre total... Lo único que sabía hacer era cortar fruta. No hacía la cama, la cerraba antes de dormir... No cambiaba las sábanas", apuntó entre risas Colapinto.

"Cuando creces muy de golpe, te pierdes muchas cosas de tu vida. Yo salté de los 14 a los 20 años muy de golpe. Pasé de una vida de un chico de 14 años que iba al colegio con sus amigos a una vida de un pibe de 20 años que se iba a vivir solo fuera de casa. Entonces, fue complicado, pero obviamente es un sacrificio que uno hace para llegar a donde quiere. Y yo sabía que la única manera de llegar era haciendo eso, así que para mí fue un honor y lo volvería a hacer una y mil veces", subrayó el piloto argentino.

