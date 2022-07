Sainz disculpa a Ferrari tras la debacle en Hungría: "La estrategia es lo de menos, no teníamos ritmo"

Carlos Sainz restó importancia a las decisiones tomadas por los ingenieros de Ferrari durante la catástrofe italiana en el Gran Premio de Hungría. En Hungaroring, el español salía desde la 2ª posición y Charles Leclerc desde la 4ª, acabando la carrera 4º y 6º respectivamente.

Ríos de tinta han corrido ya en apenas unas horas sobre la estrategia de la escudería trasalpina. Sin embargo, Sainz quitó relevancia al hecho de montar el neumático duro en la segunda parada de Leclerc, ya que el cambio en las condiciones climáticas afectó al ritmo de ambos con "todos los compuestos".

"Hoy quizá la estrategia sea lo de menos. Simplemente no teníamos ritmo. El cambio con respecto al viernes nos ha afectado para mal. Hemos sufrido mucho con todos los compuestos y con el balance del coche. Nos ha costado mucho toda la carrera. No había ritmo con ningún compuesto", afirmó Sainz tras la carrera.

"Parecía que ese medio segundo por vuelta que nos metía hoy Red Bull, se lo metíamos nosotros el viernes con mucho calor. Este frío ha cambiado completamente la situación. También los Mercedes han ido más rápido. No hay mucho que decir, no había ritmo hoy", repitió.

Nuevos problemas en boxes

Las dificultades de Ferrari en las paradas en boxes han sido otro aspecto a mejorar durante toda la temporada. Hoy, el propio Sainz fue víctima de dos malos intercambios de neumáticos que podrían haber dado un respiro al español.

"Está claro que el primer Pit Stop y el segundo nos han costado tiempo en carrera. Es algo que hay que analizar", explicó el madrileño.

"He salido bien, pero no he podido pasar a Russell en la primera curva"