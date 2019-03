Rossi: "Lorenzo ya fue fuerte con una clavícula rota"

"Para mí es imposible saberlo y creo que ni él lo sabe. Hay que esperar a ver que sensación tiene sobre la moto porque el hombro siempre es difícil. Una vez corrió con la clavícula rota y aún así fue muy fuerte, pero tenemos que intentar sacar el máximo partido de nosotros mismos", comentó Rossi en rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón.

El nueve veces campeón del mundo reiteró que la forma de correr entre ambos es "bastante distinta" porque el balear "empieza muy fuerte y es difícil seguirle" y se refirió a la "gran lucha, también con problemas después", que mantuvieron en Motegi en 2010, donde Lorenzo se enfadó con la actitud de su compañero. "Hubo muchos adelantamientos y fue muy duro, una gran batalla de la que tengo buenos recuerdos", añadió.

"Este campeonato está siendo muy duro y sigue estando abierto al cien por cien. Estas cuatro carreras que restan van a ser las más difíciles y tenemos tres seguidas en circuitos que me gustan mucho", prosiguió 'Il Dottore'.

El circuito "más exigente para el piloto"

En este sentido, recordó que en el trazado japonés tiene "buenos resultados", pero que "habitualmente Jorge es muy fuerte aquí y ha ganado los dos últimos años". "Tengo que intentar dar el máximo e intentar subir al podio y realizar una buena carrera como en Aragón", afirmó.

"Este circuito es el más exigente para los frenos, pero también para el piloto, porque hay que hacer mucha fuerza para reducir y hacer muchas frenadas fuertes, pero me gusta mucho y el agarre suele ser muy bueno. Tenemos que intentar trabajar bien en el 'set up' de moto", opinó sobre Motegi, donde espera que no haya lluvia, aunque le pueda favorecer. "Espero que esté seco, nunca se sabe si vas a ser competitivo con agua", advirtió.

Nicky Hayden se va a Superbikes

Igualmente, Rossi dejó claro que no pensará de forma distinta por tener tres carreras seguidas. "Al subirte en la moto tienes que darlo todo y no pensar si vas a dejar margen por ser tres carreras seguidas, vas al cien por cien. Todos están preparados", señaló.

Por otro lado, lamentó el adiós del estadounidense Nicky Hayden al Mundial de MotoGP para pasar al de Superbikes. "Es una gran pérdida para MotoGP porque es un gran piloto y una gran persona, y es muy divertido pasar tiempo con él", apuntó.

"Tengo grandes recuerdos con él y ha tenido grandes momentos, yo también soy parte de su mejor momento porque me ganó en la última carrera de 2006 y se convirtió en campeón. Le echaremos de menos, pero espero que disfrute en Superbikes", sentenció.