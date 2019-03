Ogier gana el Rally de Australia y suma su tercer Mundial

El francés Sebastien Ogier (Volkswagen Polo R WRC) conquistó su tercer título mundial tras imponerse en el Rally de Australia que se disputó en Nueva Gales del Sur. Con su séptima victoria de la temporada, Ogier se unió al exclusivo club de pilotos que han ganado más de dos títulos y entre los que se encuentran Sébastien Loeb (nueve), Juha Kannkunen y Tommi Mäkinen, con cuatro cada uno. Ogier fue el más rápido en los siete últimos tramos de la prueba australiana y superó en 12.3 segundos al finlandés Jari-Matti Latvala, su compañero de equipo y en 20.3 al británico Kris Meeke.

Con 235 puntos en la clasificación general, Ogier se aseguró, a falta de tres pruebas, el triunfo final de la presente edición ya que Latvala, su más inmediato perseguidor, cuenta con 134. Con sus tres títulos mundiales y 31 victorias, Ogier se convirtió a sus 31 años en uno de los grandes pilotos de la historia.

"Es una temporada increíble, la mejor de mi vida. No he cometido errores y he tenido buenas actuaciones. Este era el rally más difícil de abrir pista y nos alegramos de haberlo ganado. Es la manera perfecta de conseguir el tercer título", aseguró Ogier.

El español Dani Sordo (Hyundai i20) finalizó el Rally de Australia en octava posición y es noveno en la general.