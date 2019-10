El flamante campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, estuvo en 'El Hormiguero' de Antena 3 tras alzar su sexto título en la máxima categoría del automovilismo.

Máquez repasó el histórico fin de semana que vivió en Tailandia y habló sobre la grave caída que sufrió en los entrenamientos.

"Lo que más rabia me da es que no se grabó bien. ¿26 G? ¡No me lo creo! Es mucho. Sí que me quede sin respiración, la columna contraída... No pensé en el Mundial porque tenía y tengo mucha ventaja. A mí me gustan las carreras", explicó Márquez.

"Tuve suerte que golpee con el glúteo y la cadera, que es la parte más dura del cuerpo. Sigo dolorido, pero la fiesta lo arregló todo", indicó el piloto español.