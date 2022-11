Kevin Magnussen, de Haas, consigue la pole en una clasificación loca en el GP de Brasil

La Fórmula 1 ha vivido hoy uno de esos días extraños, caóticos pero muy bonitos. Un piloto de Haas, sí, un piloto de Haas, Kevin Magnussen, ha conseguido la pole en la clasificación del GP de Brasil y saldrá mañana en primera posición en la carrera al sprint. Verstappen partirá 2º, Sainz 5º y Alonso 7º, justo detrás de su compañero Ocon.

El radar y la lluvia, como ya es tradición, volvieron a ser protagonistas en el mítico circuito de Interlagos, en Brasil. El país sudamericano acoge la penúltima carrera del Mundial de F1 2022 que hoy ha celebrado la clasificación, en viernes, como ocurrió también el año pasado, ya que mañana sábado habrá carrera al sprint.

Pese a que el Mundial lleva resulto varias semanas, la clasificación en Brasil fue electrizante y terminó con un resultado completamente inesperado: Kevin Magnussen saldrá primero en la carrera al sprint de este sábado. Primera pole para él, para un danés y para Haas, un equipo humilde con problemas económicos y que ocupa la 8º posición en el Mundial de constructores.

Primera pole para él y para Haas

En Q1 las alternancias ya fueron incesantes, hasta el último segundo no conocimos a los eliminados debido a la cambiante temperatura, algunos probaron con secos, luego volvieron al intermedio y terminaron con los compuestos duros. La Q2 también fue loca pero el plato fuerte llegaría justo al final, donde todo se decidiría en una sola vuelta.

Los 10 coches que llegaron a Q3 sabían que tenían un intento para hacer su mejor vuelta porque la lluvia llegaba y una vez lo hiciera los tiempos caerían. Verstappen volaba y mientras todos luchaban y daban por hecho que el neerlandés se llevaría la pole apareció un invitado a la fiesta: Kevin Magnussen. El piloto se sacó una vuelta mágica de la chistera para superar al bicampeón y tras el accidente de Russell (bandera roja) a falta de 8 minutos para el final de la sesión y la llegada de la lluvia fuerte (los tiempos cayeron) consiguió una pole histórica para él y para su equipo.

La lluvia apareció con el danés en la pole... y así terminó

Varios minutos después se reanudó la sesión pero la pista estaba para intermedios, nadie mejoraría, Checo salió a probar el trazado pero no tardó tiempo en volver resignado. Haas tenía la pole y a medida que el tiempo se iba reduciendo, en sus caras se esbozaban sonrisas y alguna que otra lágrima. Cuando solo restaba un minuto para el final de la sesión los mecánicos de Haas explotaron de felicidad, estaban viviendo algo histórico, Magnussen salió del monoplaza y empezó a celebrarlo como si fuera campeón del mundo. No era para menos. No olvidará jamás este día.

Max 2º, Sainz 5º y Alonso 7º

Mañana, en la carrera al sprint, el danés saldrá primero e intentará alargar lo máximo posible algo que pasará más pronto que tarde, Verstappen y compañía le adelantaran en las primeras vueltas. Sainz partirá 5º y Alonso 7º.