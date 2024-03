Investigan al presidente de la FIA por supuestamente retirar una sanción a Alonso en Arabia 2023

Sigue el ruido en la Fórmula 1... El pasado sábado disfrutamos en Bahréin del inicio de la temporada 2024 con la primera victoria de Max Verstappen, quién sino... Sin embargo, en las últimas horas no se habla de nada relacionado con lo 'deportivo', más bien todo lo contrario, el lío Horner-Jos Verstappen sigue acaparando todas las miradas del paddock, eso y la investigación que el comité ético de la FIA está poniendo en marcha 'contra' Ben Sulayem, presidente de la FIA, por supuestamente intervenir para quitar una sanción a Fernando Alonso en Arabia Saudí 2023, según la 'BBC'.

Fue 3º, subió al podio pero le sancionaron con 10 segundos tras la carrera...

Para los más olvidadizos, el asturiano terminó tercero en el GP de Arabia Saudí 2023 y se subió al podio, el segundo en dos carreras con Aston Martin. Sin embargo, la FIA le sancionó con 10 segundos tras la carrera por una reclamación de Mercedes en la que apelaron que los mecánicos de AM tocaron el coche antes de que se cumplieran los 5 segundos de 'stop and go' que le impusieron al español durante la carrera por una incorrecta posición en el cajón de la salida.

La BBC indica que Sulayem llamó al vicepresidente de la FIA

Esa segunda sanción de 10 segundos postcarrera dejó sin podio a Fernando, que pasó a ser cuarto. Afortunadamente para él reclamó Aston Martin y la sanción fue revocada recuperando así la tercera posición. Es entre medias cuando, siempre según la BBC, Ben Sulayem llamó al vicepresidente de la FIA en Oriente Medio para que supuestamente eliminaran los 10 segundos al bicampeón del mundo.

En lo que no puede apoyarse el medio inglés es en el hecho de que no hay constancia ni existencia alguna de documentos oficiales que pudieran probar esa acusación. Además, el vicepresidente de la FIA no consta ni aparece entre los firmantes de documento o comunicación alguna. Esto no quita que Sulayem y Fernando guarden una buena relación entre ellos.

Inicio complicado para Aston Martin

El piloto de 42 años, por su parte, terminó noveno en el primer Gran Premio de la temporada en Bahréin 2024 por el décimo de su compañero Stroll. Un inicio algo amargo teniendo en cuenta que el año pasado sumó seis podios en las ocho primeras carreras. La buena noticia es que según Mike Krack ya se esperan mejoras para el GP de Arabia Saudí este fin de semana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com