Aston Martin llevará sus primeras mejoras de la temporada este fin de semana en el GP de Arabia Saudí

El primer Gran Premio de 2024 en Bahréin dejó algo fríos a los fans de Aston Martin y Fernando Alonso. El asturiano solo pudo ser noveno (Stroll 10º) en una carrera de la que escudería y piloto guardaban grandísimos recuerdos del año pasado, donde Fernando fue tercero y sumó su primer podio de verde (después llegarían siete más). Mike Krack ha anunciado mejoras para Arabia Saudí este fin de semana.

Las predicciones para Bahréin se cumplieron

Esta vez fue totalmente diferente, muy lejos de luchar por el podio (a 50 segundos de Sainz, 3º) e incluso de ser octavo (a 18''). La única nota positiva fue que ambos pilotos sumaron (3 puntos entre los dos), sin embargo, las predicciones del equipo no fallaron ni un milímetro, noveno y décimo eran las posiciones de Aston Martin en cuanto a ritmo y prestaciones se refiere. Quedar más abajo era improbable debido a la superioridad respecto a Haas, Sauber y RB... y subir algún puesto dependía de un abandono de los de arriba, no fue así y nada se movió. Todo se cumplió a rajatabla.

"Queremos que las mejoras lleguen de forma continua todo el año"

El comienzo de temporada nunca será como el de 2023, y eso a corto plazo puede desesperar a muchos, pero eso no significa que no se pueda volver a luchar por podios y quién sabe si por alguna victoria si la 'bestia' de Max lo permite. Mike Krack, jefe de Aston Martin, quiso puntualizar tras la carrera que quieren alterar el orden de los factores respecto al año pasado: "Se ha cambiado la filosofía en cuanto a las evoluciones para que lleguen de forma continua durante todo el año, en lugar de ponerlo todo al principio como en 2023".

El luxemburgués dejó claro que la vuelta de Alonso en Q3 (sexto) fue "irreal", el 'efecto Alonso' engaña de lo que parece (Stroll fue 12º) y en carrera el implacable ritmo de Mercedes, McLaren, Ferrari y por supuesto Red Bull dejó palpable el verdadero nivel del AM24, al menos de momento.

"En Jeddah llevaremos mejoras, el desarrollo no está en la primera carrera sino más adelante"

Krack anunció mejoras para Jeddah este próximo fin de semana: "El hecho es que tendremos algunos pequeños avances para mejorar el coche y esperamos poder acercarnos a los rivales y luego tendremos que ver si Fernando puede hacer otra vuelta como ayer. El desarrollo no está en la primera carrera, sino más adelante. Veremos algunos avances alentadores, lo que me da confianza... Si la mejora es grande o no, esa es una cuestión diferente", sentenció el ingeniero.

El Aston, quinto coche

En este arranque de temporada Aston Martin parece ser el quinto coche de la parrilla, algo lejos de McLaren y Mercedes, tercero y cuarto sin un orden claro, pero con mucha diferencia respecto a los cinco equipos de la tabla media baja (Haas, Sauber, RB, Williams y Alpine).

