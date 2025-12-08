La respuesta viral de Fernando Alonso de cara a 2026: "¿Con un coche mejor? Quedaré..."

Fernando Alonso finalizó la temporada sacándose de la manga un sexto puesto en Abu Dabi y un 7º en Catar con el que ha sido el séptimo peor coche de la parrilla. El asturiano, además, finalizó décimo en el Mundial de Pilotos tras sumar 8 puntos y adelantar a Hulkenberg y Hajdar en la clasificación. No obstante, reconoció que no hay nada positivo en esta temporada pero confía en el coche de 2026, obra del más grande ingeniero en la historia de la F1, Adrian Newey.

Tras terminar la carrera en el circuito de Yas Marina, Fernando atendió a DAZN y respondió a las preguntas de Pedro de la Rosa, embajador de la escudería y muy cercano al piloto español.

"Con un coche más normal... acabaría primero"

"¿Si con este coche acabas sexto? ¿Qué puedes hacer con un coche más normal?", preguntó de la Rosa, a lo que el bicampeón del mundo no dudó ni un segundo en responder: "Acabar primero, acabar primero... Vamos a por ello", dijo 'Magic' con una sonrisa de oreja a oreja.

"No podemos estar satisfechos, hay poco de lo que estar orgullosos, aquí se gana o no se gana, y no hemos estado ni cerca"

Alonso también repasó rápidamente la temporada 2025, donde Aston Martin solo ha podido terminar séptimo en constructores (a dos puntos de Racing Bulls): "Este año no podemos estar satisfechos, ha sido un coche dificilísimo de conducir, hay poco de lo que estar orgullosos. Aquí se gana o no se gana, y este año no hemos ganado ni hemos estado cerca de hacerlo", afirmó.

El piloto de 44 años reconoció también estar "muy cansado" tras este final de año: "Austin, México, Brasil, Las Vegas, Catar... han sido muy exigentes y hemos vivido muchos cambios de horario". El de Oviedo ha terminado décimo en el Mundial de Pilotos con 56 puntos, una posición más que positiva teniendo en cuenta que 'solo' ha quedado por detrás de los siete magníficos (McLaren, Ferrari, Mercedes y Verstappen), y los dos Williams (Albon y Sainz).

10º en el Mundial, 24-0 a Stroll, 13 veces en Q3...

Por contra, Alonso solo ha podido puntuar en 10 de las 24 carreras, además de haber abandonado cinco veces (cuatro por fiabilidad y una por accidente) y habiéndose quedado hasta en cuatro ocasiones rozando los puntos (11º). Además, ha vencido a su compañero en el Mundial (Stroll ha sumado 34 puntos) y le ha pasado por encima en clasificación (24-0 este año y con la racha activa de 36-0). A una vuelta el español ha sido uno de los mejores de la parrilla, hasta 13 veces se ha metido en la Q3 con uno de los peores coches del año.

