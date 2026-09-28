Liam Gallagher asegura tener información 'de muy, muy arriba' sobre la sanción al Manchester City

Liam Gallagher ha vuelto a agitar la situación del Manchester City. El cantante de Oasis, reconocido aficionado del conjunto 'citizen', asegura haber recibido información procedente de alguien situado en una posición "muy, muy alta" dentro del fútbol sobre las posibles consecuencias que afrontaría el club si pierde su apelación.

El músico publicó el mensaje en sus redes sociales mientras continúa la incertidumbre alrededor de un proceso que mantiene en vilo al fútbol inglés: "Acabo de ser informado por alguien de una posición muy, muy alta de que si perdemos nuestra apelación, lo cual no haremos, recibiremos una multa y una prohibición y eso es todo", escribió Liam.

Liam no identificó a la persona que supuestamente le proporcionó esa información ni aportó más detalles sobre a qué tipo de prohibición se refería. El cantante, además, dejó claro que confía en que el Manchester City gane la apelación y ni siquiera tenga que afrontar esas posibles medidas.

"Desesperados neuróticos... callaos"

El menor de los Gallagher acompañó su mensaje con el habitual tono provocador que utiliza en sus redes sociales. Después de revelar la información que asegura haber recibido, cargó contra quienes esperan una sanción contundente contra el club: "Así que todos vosotros, desesperados neuróticos... callaos", añadió el músico.

Sus palabras llegan después de varios días de máxima expectación por el futuro del Manchester City y las consecuencias que podría tener el procedimiento. Por el momento, no se han determinado las sanciones que deberá afrontar el club y estas se decidirán en una fase posterior.

Su hermano Noel, "triste" por la situación

La situación del City también ha provocado la reacción de Noel Gallagher, hermano de Liam y otro de los aficionados más reconocibles del conjunto de Manchester.

El guitarrista y vocalista de Oasis admitió estar "un poco sorprendido" y "triste" por lo sucedido: "Me sorprendió un poco cuando lo escuché en la radio. Me sorprendió porque el club nos había asegurado a todos durante todo este tiempo que negaba tajantemente cualquiera de estos cargos", señaló el mayor de los hermanos Gallagher al podcast 'Let Me Talk'.

Según las informaciones publicadas por medios británicos, el Manchester City ha sido declarado culpable de más de un centenar de irregularidades financieras dentro de un procedimiento iniciado después de que la Premier League presentara 115 cargos contra la entidad en febrero de 2023.

Noel reconoció el impacto que le produjo conocer las informaciones. Calificó de "impactante" descubrir que "habíamos sido declarados culpables de todos menos uno", en referencia a los 115 cargos de los que lo acusó la Premier en febrero de 2023.

Habitual del Etihad Stadium

Más allá de las posibles consecuencias deportivas, Noel Gallagher puso el foco en los seguidores y los futbolistas: "Pero, en general, es bastante triste. Triste por los aficionados y por los jugadores", indicó.

El músico ha sido durante años un habitual en el Etihad Stadium y vivió en primera persona la etapa más exitosa de la historia reciente del club.

Una de las cuestiones que se le plantearon fue si este proceso puede cambiar la percepción de algunos de los grandes momentos protagonizados por el Manchester City durante los años investigados. Entre ellos, el histórico gol de Sergio Agüero que permitió al equipo conquistar la Premier League en 2012.

Defiende los títulos ganados en el césped

El cantante separa lo ocurrido en los despachos de aquello que los aficionados presenciaron sobre el terreno de juego: "Nuestro interés como aficionados -dijo Noel- siempre está en el terreno de juego y sabemos lo que vimos: lo ganaron en el campo".

Todo lo demás, lo que ocurra en "los despachos", recalcó, "no tiene nada que ver con los aficionados ni con los jugadores: los jugadores ganaron ese partido y ese título en el campo".

Noel admitió que la situación puede cambiar la percepción que los seguidores de otros clubes tienen de aquellos éxitos, pero no la suya. "Que algunos de esos jugadores debieran haber estado allí o no, eso no tiene nada que ver con los aficionados. Nosotros estuvimos allí, sabemos lo que vimos. ¿Lo empaña? Supongo que, a ojos de todos los demás en Inglaterra, sí, pero yo sé lo que vi y sé lo que sentí", zanjó Gallagher.

¿A qué sanciones se enfrenta el City?

La gran incógnita continúa siendo qué consecuencias tendrá finalmente el procedimiento para el club. El reglamento de la Premier League contempla diferentes posibilidades dependiendo de la gravedad de las infracciones, desde advertencias y sanciones económicas hasta pérdida de puntos y otras medidas deportivas.

En el escenario más extremo, las normas contemplan incluso la posibilidad de una expulsión de la competición, pero todavía no se ha comunicado oficialmente qué sanción recibirá el Manchester City.

El periodo investigado abarca desde la temporada 2009-10 hasta la 2017-18. Durante esos años, el club conquistó tres Premier League, una FA Cup y tres Copas de la Liga.