El Barça y Florentino Pérez se verán en los juzgados por una demanda de calumnias por el 'caso Negreira'

El FC Barcelona y Florentino Pérez se verán las caras en los juzgados. El club azulgrana y el presidente del Real Madrid están citados el próximo 25 de noviembre en Madrid para celebrar un acto de conciliación a raíz de las declaraciones del dirigente madridista sobre el 'caso Negreira'.

Según han confirmado a Efe fuentes judiciales, la cita tendrá lugar a las 9:40 horas en la Sala de Vistas de los Juzgados 1 y 2 de Madrid.

El procedimiento supone un paso previo a la posible presentación por parte del Barcelona de una querella contra Florentino Pérez por un presunto delito de calumnias, recogido en el artículo 205 del Código Penal.

Las palabras de Florentino

El origen del conflicto se remonta al pasado 12 de mayo. El Barcelona considera que determinadas declaraciones realizadas entonces por Florentino Pérez pueden ser constitutivas de un delito de calumnias.

El presidente del Real Madrid acusó al club catalán de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en referencia al 'caso Negreira'. Tras aquellas palabras, la entidad azulgrana decidió reaccionar por la vía judicial.

El Barça presentó la demanda en junio

El Barcelona presentó el pasado mes de junio una demanda de conciliación contra Florentino Pérez. Este procedimiento busca que las partes comparezcan antes de que el club catalán formalice, en su caso, la querella anunciada contra el presidente madridista.

El acto ha quedado fijado para el próximo 25 de noviembre, por lo que el enfrentamiento entre los dos grandes rivales del fútbol español trasladará ese día uno de sus capítulos fuera de los terrenos de juego y hasta los juzgados madrileños.

El Barça considera calumniosas las acusaciones realizadas por Florentino en relación con el 'caso Negreira' y será ahora en el acto de conciliación donde ambas partes tendrán la oportunidad de abordar el conflicto antes de una eventual querella penal.