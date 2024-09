Fernando Alonso 'pasó' de Red Bull en 2008: "No nos tomó en serio"

Fernando Alonso podría haber fichado por Red Bull en la temporada 2008 después de que la escudería austriaca quisiera hacerse con sus servicios cuando el asturiano no estaba atravesando su mejor momento en McLaren, debido en gran parte a la tensa relación que mantuvo con un entonces joven Lewis Hamilton.

"¿Alonso? Seguramente no nos tomó en serio..."

Así lo ha confirmado recientemente Helmut Marko, asesor de Red Bull y uno de los mandamases de la marca de bebidas energéticas, a 'Inside Line F1': "Antes de empezar a ganar, no sé exactamente en qué año, creo que podría haber sido 2008 o así, habíamos estado hablando con Alonso, pero no nos tomó en serio, supongo, y eso no sucedió", ha explicado el austriaco.

No obstante, los elegidos para 2008 fueron David Coulthard y Mark Webber, pero en 2009 subió de Toro Rosso el gran Sebastian Vettel, que terminaría ganando en Red Bull hasta cuatro mundiales de forma consecutiva (2010-2013). El alemán precisamente superó en tres de los cuatro títulos a Fernando Alonso, que tras un año en Renault (2009) se incorporó a Ferrari en 2010 y que finalizó segundo en el campeonato mundial hasta en tres años (2010, 2012 y 2013). Si el español hubiese firmado por la marca austriaca seguramente habría sumado un par de Mundiales más a su palmarés. Aunque a toro pasado... Incluso en marzo de este año se rumoreó que Christian Horner, jefe del equipo, habría querido fichar a 'Magic' para Red Bull de cara a 2025.

Marko, "orgulloso" de Vettel y Verstappen

Marko ha querido reivindicar en la entrevista a los dos pilotos más importantes en la historia de Red Bull (Vettel y Verstappen, que como el alemán va directo a su cuarto título consecutivo): "Ahora podemos estar orgullosos de nuestros propios dos campeones del mundo, Sebastian Vettel y Max Verstappen".

Fernando no ha sido el único piloto de la parrilla por el que ha estado interesado Red Bull, el propio Lando Norris (McLaren) y actual contendiente al título, estuvo en la órbita de la escudería: "Tuvimos conversaciones serias y teníamos un contrato listo para Lando Norris. Para AlphaTauri, o Toro Rosso en aquel momento. Por desgracia, ellos se enteraron. Tenían dos contratos y en uno de ellos había una cláusula que ponía fin a esta cooperación con Lando Norris", ha sentenciado Helmut Marko.

62 puntos entre Verstappen y Norris con 8 GP por delante

En estos momentos y con ocho carreras por delante -además de tres sprint- Max Verstappen es líder del Mundial con 62 puntos respecto a Lando Norris. Este fin de semana volverá la acción al Gran Circo en el GP de Azerbaiyán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com