Verstappen empieza a rendirse: "Ganar ambos campeonatos no es realista"

'Mad Max' ya no confía en el todopoderoso Red Bull, venido a menos en las últimas carreras... La 'dupla' más dominante de los últimos tres años -3 Mundiales seguidos de Max y dos seguidos de Red Bull en Constructores- empieza a dar claras señales de que ya no son ni mucho menos imbatibles.

Son ya varias semanas en las que la escudería austriaca ha visto como McLaren le supera en clasificación y en carrera, pero no solo los de Woking, también Ferrari y Mercedes han terminado por delante más de una vez. Y lo que queda.

"Ganar ambos campeonatos no es realista"

Verstappen, campeón del mundo en 2021, 2022 y 2023, ve en claro peligro su cuarta corona consecutiva, y también la de su equipo en el Mundial de Constructores. Por eso, Max no deja de avisar a Red Bull, el último vino tras un sexto puesto en Monza (Checo fue octavo): "En este momento, ganar ambos campeonatos no es realista...".

Es más, si mantienen la primera posición en Constructores es por demérito de McLaren, al que este giro de guion le está viniendo algo grande, al equipo y a sus pilotos, Norris y Piastri ya las están teniendo en la pista. Mientras tanto, la escudería inglesa se plantea implantar órdenes de equipo a favor de Lando. Habrá que verlo dentro de dos semanas en Azerbaiyán.

Lo que queda palpable y a la vista de todos es que el bajón de Red Bull ha abierto un nuevo escenario, precioso para el aficionado, en el que hasta tres pilotos, o incluso cuatro, podrían luchar por el título (Verstappen, Norris, Leclerc... ¿Piastri?). Con ocho Grandes Premios por delante -y tres Sprint- el holandés todavía goza de una importante ventaja (62 con Lando, 86 con Leclerc y 106 con Piastri).

Red Bull, de dominar a ser el cuarto coche

No obstante, McLaren tiene, de largo, el mejor coche de la parrilla, al menos hasta el momento, y el gran problema de la marca de bebidas energéticas no es solo ese, sino que el suyo no es el segundo, ni el tercero, ni tal vez el cuarto. Dependiendo del circuito puede estar siguiendo de cerca la estela de McLaren o peleándose por ser séptimo u octavo, una situación que puede dejar a Verstappen con muchos coches más rápidos que el suyo domingo tras domingo, y así la ventaja podría durarle menos de lo esperado.

Verstappen, 0 de 6 y 1 podio en las últimas 4

Solo hace falta comparar la tendencia de esta temporada. Max ganó 7 de las 10 primeras carreras, pero desde el GP de España no ha vuelto a subirse a lo más alto del cajón (0 de 6) y solo ha pisado el podio en 1 de las últimas 4. Además, el pésimo rendimiento de su compañero Checo Pérez tampoco ayuda (5 podios en las 6 primeras carreras y 0 en las últimas 10).

"Depende del equipo..."

A Red Bull y a Verstappen le quedan 8 finales, 11 si contamos con los puntos de las 3 sprint, y la presión reside ahora en los ingenieros: "Ahora depende del equipo venir con muchos cambios en el coche", aseguró el tricampeón del mundo. A 'favor' pueden tener la tensión que se respira en McLaren, dónde tienen el mejor coche pero no todo es color de rosa. Veremos si es cosa de dos o si Leclerc, a los mandos de un Ferrari que va de menos a más, quiere apuntarse a la fiesta.

Así va el Mundial de Pilotos y Constructores

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com