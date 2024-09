Ya se conoce la fecha en la que se anunciará el fichaje de Adrian Newey por Aston Martin

El sueño de Aston Martin y de Fernando Alonso parece que se hará realidad en cuestión de horas, días... Los medios especializados en Fórmula 1, las declaraciones de Lawrence Stroll -dueño de Aston Martin- y los rumores que rodean a la escudería inglesa ya dan por hecho el fichaje de Adrian Newey, el mejor ingeniero de Fórmula 1 de todos los tiempos, por el equipo de Fernando Alonso.

Diseñaría el coche de 2026, último año de Alonso

No obstante, tras una época totalmente dorada en Red Bull, todo apunta a que recalará en Aston Martin para empezar a diseñar el coche de 2026 (se cambia el reglamento) en el que estará, si todo va bien, Fernando Alonso. "Me entusiasmaría mucho que Adrian se uniera a nuestro equipo, ya que creo que todos los demás equipos de F1 en la parrilla sentirían exactamente lo mismo... Es el individuo más talentoso y dotado de la F1", explicó Lawrence Stroll recientemente a 'Bloomberg TV'. Los rumores le colocaron desde el principio en Aston, pero también en Ferrari, aunque parece que no terminaba de convencer en Maranello. Por lo que fuera. Y Stroll, con la ayuda de Mike Krack, ya había comenzado a tantearle tiempo atrás: "Hemos hablado durante años", dijo el dueño de AM.

La fecha de presentación

A falta de oficialidad, el fichaje ya se da por hecho y por esa razón ya se podría haber fijado una fecha para su presentación. Esta sería el próximo martes 10 de septiembre, día en el que la escudería ha citado a la prensa en su fábrica de Silverstone. Todo encaja, y es que los rumores señalaban que Aston Martin quería hacerlo oficial antes del GP de Azerbaiyán (del 13-15 de septiembre).

Eso sí, de confirmarse su llegada, Newey no trabajaría en el diseño del coche de 2025 ya que se encuentra en época de gardeningcon Red Bull, un término que hace referencia a que si un trabajador informa de su marcha en 2024, por ejemplo, no podrá trabajar en el coche de 2025 de la escudería por la que fiche. Por lo tanto, las miras de Newey estarían fijadas para el cambio de reglamento de 2026.

Newey: 12 Mundiales de Constructores y 13 de Pilotos

Fue en mayo de este año cuando Red Bull anunció la marcha de la persona más importante en la historia de esta escudería, con permiso de Horner, Vettel, Verstappen... Newey se incorporó al equipo de las bebidas energéticas en 2006 y fue la cabeza pensante de los 7 Mundiales de Pilotos de Red Bull (4 de Vettel de 2010 a 2013 y los 3 de Verstappen de 2021-2021), además de los 6 de Constructores. Queda por saber si se 'apuntará' alguno más en 2024, su último año.

"Quiero buscar nuevos desafíos"

"Siento que ahora es un momento oportuno para entregar el testigo a otros y buscar nuevos desafíos para mí", dijo el inglés en su carta de despedida. A los títulos de Red Bull hay que sumarles los de Williams y McLaren, en total, 12 campeonatos mundiales de constructores y 13 campeonatos mundiales de pilotos.

