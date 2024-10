Fernando Alonso: "Nosotros le decimos al equipo lo que le falta al coche y luego el equipo hace lo que puede"

No marchan bien las cosas para Aston Martín y Fernando Alonso en 2024. Tras un último Mundial (2023) ilusionante, los de Silverstone no han dado con la tecla y el monoplaza es uno de los peores de la parrilla, algo que esperan pueda cambiar con la llegada de Adrian Newey. Pero hasta que el 'mago' de ingeniería tome las riendas de la situación, parece claro que no queda otra que resignarse a la realidad, que no es otra que la 13ª posición del asturiano este domingo en el GP de Estados Unidos.

"Salí bien hasta la curva 1, luego en la curva 1 me quedé un poco encajonado por fuera de la pista, perdí alguna posición ahí y luego también en las curvas rápidas dela primera vuelta... Sabíamos que daba igual la salida que hiciésemos o la posición que estuviésemos en la vuelta 1. A lo largo de 57 vueltas acabas en tu posición natural, que hoy era el 14, me parece", indicó el bicampeón del mundo tras la carrera.

El piloto ovetense reconoció que el resultado y esa posición final no son una sorpresa.

"Lo preveíamos, no es una sorpresa. Ayer la crono sí que fue una sorpresa. Salir octavo no es lo normal. Nos quedamos con eso y con las lecciones que saquemos de la carrera de hoy. Fuimos lentos en el sprint y fuimos lentos hoy, así que mucho que analizar y mejorar para México", analizó Fernando Alonso.

"Hemos encontrado un obstáculo durante gran parte de la temporada"

El piloto asturiano explicó que los pilotos transmiten al equipo las carencias y mejoras que necesita en AMR24 "y luego el equipo hace lo que puede".

"Nosotros le decimos al equipo lo que le falta al coche y luego el equipo hace lo que puede. No es que quieran no mejorar las prestaciones. Pero bueno, hemos encontrado un obstáculo durante gran parte de la temporada y muchas veces aprendemos lecciones positivas y otras negativas de lo que no debemos hacer, otras de los que debemos hacer. Analizando el nuevo paquete y cómo ha ido el fin de semana, intentaremos mejorar para México", finalizó Alonso.

Carlos Sainz, segundo con el Ferrari: "Espero que haya más oportunidades para ganar"

Si la cruz de la moneda fue para Fernando Alonso, la cara fue para Carlos Sainz. El madrileño finalizó segundo en la trazado de Las Américas, justo por detrás de su compañero Charles Leclerc.

"Sabía que mucha parte de la carrera se decidiría en la salida y que ambos iban a ir a cuchillo, y por desgracia me llevó yo la peor parte. No he podido llegar a ese liderato. Aunque el ritmo ha sido bueno. La posición en pista ha sido clave", lamentó Sainz.

"Es un resultado que queríamos, también para el campeonato de constructores. La fortaleza del coche están siendo los neumáticos, porque permiten largas tandas y es algo que disfruto mucho y que me permite disfrutar más que el año pasado, cuando sólo defendíamos. Ahora podemos ir en modo ataque y no pensar demasiado en los neumáticos. Ojalá se mantenga así hasta el final del año", añadió Sainz.

"Espero que haya más oportunidades para ganar, porque obviamente esta me parece que era una de las mejores oportunidades del año para ganar una carrera antes de irme de Ferrari y por eso pues hoy no me veis igual tan contento, pero sí, si hay más oportunidades intentaré aprovecharlo", concluyó el piloto madrileño de Ferrari.

