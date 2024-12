Fernando Alonso hace su predicción para 2025: "Con un coche normal estaré muy arriba"

Con 43 años y después de sacar puntos donde no los había, Fernando Alonso se bajaba del Aston Martin por última vez en 2024 para repasar el año y hacer una pequeña predicción para el que viene.

El asturiano cerró una temporada más que notable en lo individual, pero otro año más sin la ayuda de un coche a su altura, fue noveno en Abu Dabi tras partir octavo y terminar por delante de Checo y Piastri. La mejor definición de exprimir un coche al 200% y de luchar por el objetivo que sea: podios, puntos o directamente por la honrilla o el honor de uno de los mejores pilotos de siempre. Fernando termina 2024 en la novena posición del Mundial, con 70 puntos, y solo por detrás de los ocho 'grandes' (McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes), pero con cada vez menos diferencia respecto al resto (Williams, Haas, Alpine...).

Pocas esperanzas para 2025...

¿Qué podemos esperar de 2025? "No podemos esperar gran cosa, será para aprender cosas, será difícil recortar las distancias con Ferrari y McLaren, lucharemos en la zona media. Estoy contento de estar en este proceso pero habrá que tener paciencia... Sé que con un coche normal estaré luchando lo más arriba posible", declaraciones que lógicamente suponen un bajón de las expectativas, aunque últimamente cada vez había menos de estas, el 2024 de Aston Martin no podía hacernos creer que en tres meses todo cambie radicalmente, la base del coche de 2025 no será muy diferente. Suena duro pero el objetivo es 2026, monoplaza en el que trabajará el ilustre Adrian Newey.

El comienzo del AM24 no fue el esperado, pero todavía se salvaba domingo tras domingo por dos razones: Alonso y porque varios equipos todavía no habían dicho su última palabra. Sin embargo, a partir del quinto o sexto GP todo fue en picado para la marca de Silverstone: cada carrera era un infierno y escuderías como Haas, Williams, RB o incluso Alpine en la recta final fueron mucho más rápidos: "Hemos terminado siendo el noveno equipo, solo por detrás de Sauber... Hemos dependido de los errores de los demás para puntuar", advirtió el de Oviedo.

"Se está buscando desde fuera cuándo me voy a hacer mayor... pero ese día nunca me llega"

Su nivel nunca se pone en duda, y él mismo se encarga de demostrarlo cada fin de semana, en camino de las 44 temporadas ha vuelto a darle un repaso a su compañero Stroll (13º con 46 puntos menos) y de quedar solo por detrás de ocho pilotos inalcanzables, o más bien las máquinas que conducen. Por eso, a veces se sorprende de aquellos que quieren 'retirarle': "Se está buscando desde fuera cuándo me voy a hacer mayor... Si un día estoy menos motivado empezaré a pensar si esto ha sido parte del proceso, de la edad, de las prestaciones del equipo o de lo que sea. Pero ese día nunca me llega. Cuando salgo 14º pienso que voy a acabar en los puntos, si salgo octavo pienso que voy a acabar en el podio. Siempre tengo hambre", explicó al diario AS.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com