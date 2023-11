Fernando Alonso flirtea con Adrian Newey: "Me gustaría poder trabajar con él algún día"

Adrian Newey, quizá el diseñador más renombrado en la historia de la Fórmula 1, ha lamentado no haber trabajado nunca con Fernando Alonso: "Es una pena que eso nunca ocurriera porque tengo un tremendo respeto por Fernando", afirma el ingeniero de Red Bull. Estuvo a punto de coincidir en varias ocasiones con el piloto español, pero el acuerdo nunca llegó a materializarse. Newey ha ganado Mundiales de F1 con Williams (Nigel Mansell), McLaren (Mika Hakkinen) y ahora con la escudería de las bebidas energéticas (Sebastian Vettel y Max Verstappen).

"Estoy contento de vivir y pilotar en esta época en la que Adrian Newey construye coches de F1"

El piloto de Aston Martin se ha apresurado a contestar a las palabras del diseñador en la rueda de prensa previa al GP de Abu Dhabi, última carrera de 2023. Fernando Alonso ha reconocido que a él también le habría encantado pilotar uno de sus monoplazas: "Hemos estado muy cerca varias veces de trabajar juntos y hemos hablado de ello [...] Estoy contento de vivir y pilotar en esta época en la que Adrian Newey construye coches de Fórmula 1. Me gustaría poder trabajar con él algún día", ha confesado en declaraciones recogidas Planet F1.

Asegura el asturiano que Newey es una "leyenda del deporte": "Para mí, es una persona increíble y tuve la suerte de trabajar en el mismo entorno que él, aunque nunca trabajáramos juntos". También ha querido recordar que, cuando el diseñador publicó hace un libro hace unos años, tuvo el "prilegio" de escribir el prólogo en España. Fernando incluso ha recordado que, las tres veces que ha sido subcampeón del Mundial, lo hizo tras uno de sus coches: "¡Es el responsable de que 19 pilotos en dos décadas no hayan ganado campeonatos!", ha bromeado.

Aston Martin Valkyrie

Eso sí, aunque no haya podido competir en Fórmula 1 con un monoplaza diseñado por Adrian Newey, Alonso ha deslizado que podrá sentir en sus manos la potencia de sus diseños: "Conduciré el Valkyrie (automóvil superdeportivo de Aston Martin) en casa y quizás sienta algo ya cuando me suba y eso me hará feliz".