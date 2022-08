Fernando Alonso, tras fichar por Aston Martin: "Mantengo el hambre y la ambición por estar al frente"

Fernando Alonso ha protagonizado el gran bombazo de cara a la próxima temporada de Fórmula 1. El asturiano abandona Alpine, la escudería con la que regresó a la F1, y ficha por Aston Martin.

El bicampeón del mundo de F1 ocupará el volante vacante tras la retirada de Sebasian Vettel. El español aseguró estar con hambre y ambición para volver a ganar en la máxima competición del automovilismo.

"Estoy feliz de compartir que en 2023 me uniré a Aston Martin. Esta es una oportunidad realmente emocionante y estoy agradecido por la confianza depositada en mí en esta aventura de varios años. Todavía tengo el hambre y la ambición de luchar por estar al frente, y quiero ser parte de una organización comprometida con aprender, desarrollarse y tener éxito", indicó Fernando Alonso en su cuenta de Instagram.

"Aston Martin está aplicando claramente la energía y el compromiso para ganar y, por lo tanto, es uno de los equipos más emocionantes de la Fórmula 1 en la actualidad. Conozco a Lawrence (Stroll) y Lance desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión para triunfar en la Fórmula 1", explica Fernando Alonso en sus primeras palabras tras su fichaje por Aston Martin.

"He visto como el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con pedigríes ganadores, y me he dado cuenta de este gran compromiso y deseo de ganar. Todavía quedan retos apasionantes que afrontar esta temporada justo después del parón. Os deseo a todos unas buenas vacaciones de verano y volveremos con las pilas cargadas", concluye Fernando Alonso.