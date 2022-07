Fernando Alonso, sobre su futuro: "Ahora en vacaciones nos sentaremos y decidiré algo"

Fernando Alonso afronta este fin de semana el GP de Hungría, una carrera especial porque fue en Hungaroring hace 19 años cuando logró su primer victoria en la Fórmula 1.

A punto de cumplir los 41 años, lo hará este viernes en el trazado húngaro, Fernando Alonso ha admitido que aún no se ha sentado con Alpine para hablar sobre su renovación y su futuro, pero asegura que lo hará en el parón del Mundial.

"Como ya había dicho, ahora en vacaciones nos sentaremos y decidiré algo", indicó el bicampeón del mundo de F1 acerca de su futuro próximo.

El deseo de Fernando Alonso es el de seguir en Alpine y explicó que "si las dos partes están de acuerdo, en diez minutos se arreglan las cosas".

Vettel anuncia su retirada a final de temporada

Si finalmente renueva, Fernando Alonso ya no se verá en la pista la próxima temporada con Sebastan Vettel. Y es que piloto alemán y tetracampeón del mundo de F1 anunció hoy su retirada de la Fórmula 1 a finales de 2022.

"Estoy aquí para anunciar mi retirada de la Fórmula 1 al final de la temporada 2022. Además de correr, he creado una familia, y me encanta estar con ellos. Tengo otros intereses fuera de la Fórmula 1. Mi pasión por correr y la Fórmula 1 necesita mucho tiempo fuera de ellos y mucha energía. Vivir mi pasión de la forma en que lo hago y de la forma en la que creo ya no es compatible con ser un buen padre y marido", explicó Vettel.

El piloto alemán se ha subido al podio en 122 ocasiones hasta ahora, logrando 53 victorias, muchas de las cuales le sirvieron para ganar cuatro títulos mundiales (2010, 2011, 2012 y 2013), todos ellos al volante de Red Bull, donde estuvo de 2009 a 2014.

Carlos Sainz, cuarto en el presente Mundial de Fórmula Uno, tuvo palabras de agradecimiento para el alemán Sebastian Vettel.

"Ha sido un verdadero placer y un gran honor haber compartido todos estos años con una persona como tú. Eres una de las razones por las que me enamoré de este deporte y una de mis principales referencias tanto dentro como fuera de las pistas", escribió Sainz en redes sociales.