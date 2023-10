Fernando Alonso, encantado en Catar: "Tenemos un ritmo espectacular, no sabemos de dónde viene"

Fernando Alonso finalizó noveno en la carrera al sprint de este sábado en Catar, pero más tarde se confirmó una sanción de 5 segundos a Leclerc que le hizo sumar 1 puntito al asturiano (subió al octavo puesto). El resultado ayer no era lo más importante, tanto él como los Ferrari sacrificaron la sprint (usaron los blandos) para tener los mejores neumáticos en la carrera de hoy (19 horas en la web de Antena 3 Deportes).

Aston Martin tendrá una buena estrategia para la carrera

"Teníamos que tirar una carrera a la basura y fue esta", dijo Fernando tras bajarse del coche. Ayer, los que salieron con blandos arrasaron en las primeras vueltas pero a partir del décimo giro se vinieron abajo debido a la alta degradación y perdieron toda la ventaja. Hoy podrán tener más medios a su disposición, la goma que presumiblemente se usará en la carrera de esta tarde.

Fernando saldrá cuarto

Hoy Alonso saldrá cuarto solo por detrás del ya tricampeón del mundo Max Verstappen y los dos Mercedes. Una oportunidad única para sumar una buena cantidad de puntos en un circuito en el que las cosas pintaban muy feas. Esa ha sido la grata sorpresa para el bicampeón español.

"Tenemos un ritmo espectacular, y no sabemos de dónde viene"

"El ritmo es increíble, espectacular todo el fin de semana, no encuentro otra palabra que no sea espectacular. 'Top-4', 'top-5' en cada sesión que hemos hecho. Hoy iba sexto y los dos Ferrari habrían caído por degradación. Hamilton estaba tres o cuatro posiciones más atrás, había un escudo y podíamos haber acabado cuartos habiendo salido novenos en el esprint. Por eso digo que el fin de semana es espectacular. No sabemos de dónde sale este ritmo, esta es la nueva Fórmula 1", aseguró el piloto de 42 años.

¿Hasta dónde puede llegar el Aston Martin hoy? "El podio es posible, desde ahí al octavo puesto. Va a depender de la degradación, de las estrategias que nos digan que tenemos que hacer y de los neumáticos que tiene cada equipo a su disposición. Me conformaría con un top 5 o 6", finalizó 'Magic'.

El objetivo: intentar parar la sangría

Un buen objetivo para Fernando Alonso en esta carrera podría ser, como él mismo ha asegurado, terminar entre los 5 o 6 primeros, algo que le haría sumar buenos puntos y que sus grandes rivales no le recorten más puntos en el Mundial de Pilotos. El ovetense tiene 174 puntos (20 menos que Hamilton) y ya ve como Sainz, sale hoy 12º, se acerca a 21 puntos, al igual que Leclerc, Norris y Russell, que parten quinto, décimo, y segundo respectivamente. Si Fernando consigue defender la cuarta posición en el Mundial hasta la última carrera será todo un éxito, y quién sabe si puede incluso meter presión a Hamilton, (3º hoy).

Otra de las luchas está entre Aston Martin y McLaren en constructores, la escudería verde tiene 35 puntos más y hoy puede ser una gran oportunidad para que los de Woking no recorten. Stroll, que parte antepenúltimo, está siendo un auténtico lastre para su equipo (ha puntuado en 2 de las últimas 7 carreras).