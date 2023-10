Max Verstappen se proclama campeón del mundo por tercer año consecutivo

Max Verstappen se ha convertido este sábado 7 de octubre de 2023 en tricampeón del mundo de Fórmula 1 uniéndose así al selecto club de pilotos con las mismas coronas (Brabham, Stewart, Lauda, Piquet y Senna).

Iguala a Lauda, Senna... pasa a Fernando y se acerca a Vettel y Prost

El neerlandés, con tan solo 26 años, supera así los dos mundiales de Fernando Alonso y se pone a uno de Vettel y Prost. Una superioridad abrumadora que ha terminado dándole el título a falta de 6 carreras para el final de temporada. Es el sexto piloto que se proclama campeón en un sábado.

'Mad Max' no necesitaba hacer gran cosa en la carrera al sprint para confirmar su tercer mundial consecutivo, le servía con que Pérez no terminara en top 3 y en el caso de que el mexicano sí lo hiciera, con un sexto le valía. Verstappen terminó 2º y eso que por primera vez en su carrera no lo arriesgó todo en la salida. Quería finiquitarlo todo hoy y pese a todo se quedó a un segundo de Piastri, ganador de la sprint.

Red Bull y Max: 2 años de un dominio insultante

En 2021 consiguió su primer título en la última vuelta de la última carrera, en ese final tan polémico en el que adelantó a Hamilton en Abu Dabi tras la reanudación el Safety. De los mejores campeonatos que se recuerdan y que encumbraron a Max por primera vez, no obstante, el año pasado y especialmente este las cosas han sido radicalmente diferentes, la superioridad de Red Bull y de Verstappen ha sido casi insultante, esta temporada ha ganado 13 de las 16 carreras (2 de Pérez y 1 de Sainz) y mañana saldrá primero en la carrera en Losail. Max ya es uno de los más grandes de siempre y eso con solo 26 años.

Piastri gana la sprint y Alonso se queda sin premio

Las 19 vueltas de la minicarrera en Catar fueron una locura, hasta 3 Safety Car y una conclusión clara: los blandos fueron muy superiores en las primeras vueltas pero a partir de la vuelta 10 cayeron en picado. Los que salieron con el compuesto rojo, Alonso y Sainz entre ellos, adelantaron varias posiciones en la salida y en las vueltas iniciales pero a pesar de 'ganar' terreno a los medios con la salida de los Safety, los giros finales fueron un infierno. Fernando salió noveno, llegó a estar séptimo rozando el sexto puesto y finalizó en la misma posición que empezó (el primero que no puntúa).

El asturiano no pudo hacer nada con unas gomas ya consumidas y tanto los Ferrari, los Mercedes y los McLaren volvieron a recortarle puntos en el Mundial, al igual que en Constructores. Hamilton gana otros 4 puntos, el inglés se vio beneficiado con un triple accidente de Pérez, Hulkenberg y Ocon que le metió en la pelea, y Gasly, que le adelantó en la reanudación, se pasó de frenada y también le 'regaló' la posición. Mañana el fuego real ya con el Mundial finiquitado, pero entrarán en juego otras peleas interesantes.