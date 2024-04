Fernando Alonso ya ha 'descartado' un equipo grande para 2025: "No es una opción atractiva"

La lógica y el espectacular nivel que sigue mostrando Fernando Alonso a los mandos de un Fórmula 1 hace pensar que el asturiano de 42 años continuará en el Gran Circo la próxima temporada, y a pesar de que no lo ha confirmado sus últimas palabras apuntan a que así será.

Fernando se ha pronunciado en una entrevista en 'Sky F1' sobre su futuro a partir de la presente temporada 2024 en la que terminará su actual contrato con Aston Martin.

"¿Mercedes? Está por detrás de nosotros, no parece atractivo"

El periodista quiso preguntarle sobre la posibilidad de que el propio Fernando llamara a Toto Wolff, jefe de Mercedes, para negociar un posible fichaje por la escudería alemana y así fue la repuesta del bicampeón del mundo de F1: "Bueno, Mercedes está por detrás de nosotros, así que no parece un destino tan atractivo".

Precisamente el reciente GP de Japón 2024 ha sido, en palabras de Alonso, uno de los mejores de toda su vida: "He hecho uno de mis mejores fines de semana de siempre, en cuanto a pilotaje me lo he pasado bien pero he terminado a 44 segundos del líder lo cual no es divertido", aseguró en la entrevista al medio inglés haciendo referencia a su futuro para 2025.

Un sexto en Suzuka que sabe a mucho

A sus 42 años Fernando Alonso no solo no ha bajado su nivel sino que da la sensación que es más efectivo, listo y hábil que nunca. Este domingo volvió a dar una lección de pilotaje y terminó sexto en una carrera en la que por el nivel del coche tendría que haber sido como mucho noveno o décimo. Su compañero terminó 12º y criticando la velocidad punta del Aston Martin: "Es de otra categoría".

Desesperó a Piastri y quedó por delante de ambos Mercedes

Alonso estuvo toda la carrera justo por detrás del Ferrari de Sainz a pesar de tener mucho menos ritmo en carrera que el monoplaza italiano. Salió quinto y solo se le coló un espectacular Leclerc que fue capaz de cuidar como nadie los neumáticos y se evitó así pasar por segunda vez en boxes. Al que desesperó por completo el español fue a Óscar Piastri, que con un McLaren mucho más rápido fue incapaz de pasarle a pesar de estar gran parte de la carrera muy cerca de la caja de cambios de su Aston Martin. Le tenía totalmente desesperado y fue tal la desmotivación del australiano que incluso perdió la séptima posición con George Russell, que llegó lanzado y le terminó pasando.

China, próxima parada cuatro años después

Además de Piastri, Hamilton y el propio Russell quedaron por detrás del ovetense en la cuarta carrera del año. En el mundial de pilotos es octavo empatado a 24 puntos con George. Japón se saldó con la victoria de Verstappen, la tercera en cuatro carreras, y el podio (3º) de un espectacular Carlos Sainz, que se ha subido al cajón en sus tres carreras de 2024. La Fórmula 1 volverá a China en dos semanas tras cuatro años sin poder correr en el Circuito Internacional de Shanghái por las restricciones del coronavirus.

