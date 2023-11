Fernando Alonso 'amenaza' a los que propagaron el rumor de su salida de Aston Martin: "Habrá consecuencias"

Fernando Alonso correrá en Aston Martin el próximo año 2024. Así lo dice su contrato y no hay nada que pueda cambiarlo. El embajador de la escudería Pedro de la Rosa lo confirmó hace unas horas, y hoy le ha tocado corroborarlo nada más y nada menos que al propio Alonso.

Ni Red Bull ni historias. Tras el GP de México en el que Fernando abandonó por segunda carrera consecutiva, varias personas difundieron un rumor del que pronto se hicieron eco equipos, periodistas y grupos relacionados con este deporte: Alonso podría pilotar un Red Bull en 2024 y Checo Pérez le sustituiría así en Aston Martin. Un rumor, una mentira que justo sale en el peor momento del español en la presente temporada y que también coincide cuando el propio Checo abandonó en la primera vuelta del GP de su país.

"Me aseguraré de que haya consecuencias"

El bicampeón con Renault ha roto su silencio: "No. No tengo nada que decir. Rumores de paddock, gente que se ríe y quiere ganar seguidores, pero yo no voy a entrar en ese juego. Los rumores vienen de gente que no están en esta habitación, están aquí para divertirse y no es divertido cuando juegan con eso. Me aseguraré de que hay consecuencias", aseguró el piloto de 42 años.

"No voy a entrar en ese juego. Los rumores vienen de personas que quieren divertirse y quiere ganar seguidores"

De la Rosa, embajador de Aston Martin, comentador de DAZN y gran amigo de Alonso, ya confirmó hace unas horas que el español se quedará: "Fernando es piloto de Aston Martin, es un activo importantísimo para nosotros y no va a cambiar nada. No sé de dónde nacen estos rumores, no sé qué fuente tienen ni qué objetivo, pero está claro que Fernando es piloto nuestro y un activo. Repito, es importantísimo tener a Fernando en el equipo. No sé de dónde vienen estos rumores y ahora no es el mejor momento. ¡Se queda!", sentenció.

¿Cómo irá el Aston en Brasil?

Dejando esto a un lado, este fin de semana vuelve la acción y lo hará en Brasil, la antepenúltima parada de 2023. Será el último Gran Premio con formato sprint y Aston Martin y Alonso trabajan incansablemente en volver a la pelea por los puntos.

"Necesitamos una buena clasificación, el top 5 es posible"

"Un buen fin de semana sería el top-5, creo que sí es posible. En Qatar, hace tres carreras y con los mismos coches, clasificamos cuartos y terminamos sextos. Y me salí en una curva... Necesitamos una buena clasificación, empezar en la primera parte del grupo y ejecutar una buena carrera. Sigo pensando que tenemos que ponerlo todo junto, será un desafío pero daré todo lo que tengo para volver a terminar en el top-5", ha explicado Alonso a 'AS'.

Por otra parte, siempre que el ritmo de Aston lo permita, Fernando tendrá un objetivo claro en mente de cara a las próximas carreras: mantener si es posible el quinto puesto en el Mundial de Pilotos. Hace una semana ya le adelantó Sainz, que tiene los mismos puntos (183) pero que está por encima al haber ganado una carrera. Así va el top 8 del Mundial con 3 carreras por delante (+ una sprint).

1. Max Verstappen: 491 puntos (Campeón).

2. Sergio Pérez: 240 puntos.

3. Lewis Hamilton: 220 puntos.

4. Carlos Sainz: 183 puntos.

5. Fernando Alonso: 183 puntos.

6. Lando Norris: 169 puntos.

7. Charles Leclerc: 166 puntos.

8. George Russell: 151 puntos.

Norris y Leclerc acechan y Russell también pisa fuerte. El español ha sido tercero y cuarto la mayor parte de la temporada pero si las cosas siguen mal podría caer hasta el octavo puesto ¿Conseguirá retener ese quinto?