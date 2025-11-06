Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Remo

El Beach Sprint es la nueva modalidad en los mundiales de remo de mar en la que destaca el español Ander Martín

Los mundiales de remo de mar han incluido desde hace algunas ediciones la novedosa modalidad del beach sprint, que combina remo y carrera. Un buen representante de esta disciplina es el alicantino Ander Martín, subcampeón de Europa y que participará en Los Ángeles 2028 donde el beach sprint tendrá por primera vez categoría olímpica.

Ander Martín, subcampeón de Europa de Beach Sprint

Ander Martín, subcampeón de Europa de Beach Sprint: "Sabía que mi futuro iba a estar no muy lejos del mar" | Vanessa Blasco

Publicidad

Vanessa Blasco
Publicado:

Ander Martín es medalla de plata en el campeonato europeo de remo de mar en la modalidad de beach sprint. Una categoría podría decirse que novedosa, incluida en los mundiales de remo en 2019. Es una combinación de remo y carrera en la playa. Ander es buen conocedor de esta nueva versión del remo, que será olímpica en Los Ángeles 2028.

"Corremos desde la línea de salida hacia el barco que está en la orilla, montamos y empezamos a remar haciendo un eslalon hasta llegar a una boya donde damos la vuelta y remamos lo más rápido que podemos de nuevo a la orilla, al llegar bajamos de la barca y volvemos a correr hacia la línea de meta", así nos contaba Ander a Antena3 Deportes en qué consiste el beach sprint.

Para los próximos Juegos Olímpicos, Los Ángeles 2028, el beach sprint será modalidad olímpica y Ander estará allí para representar a España.

"Nos enteramos el año pasado de que sería modalidad olímpica y toca prepararse para estar allí, mi cabeza siempre piensa en estar en lo más alto", apunta Ander Martín ahora que sabe que podrá acudir a Los Ángeles 2028.

"Hay que seguir trabajando como hasta ahora aunque surjan dificultades"

Ander es alicantino, un chico de mar lleva remando desde los nueve años. Era tan sólo un niño cuando cogió un remo por primera vez y ya supo que no quería soltarlo. Siempre supo que lo suyo sería el mar y no se equivocó. "Yo siempre sabía que mi futuro estaría en el mar", así de claro lo tenía Ander desde pequeño. Su pasión por el mar siempre le ha situado cerca de él.

Está seguro de sus posibilidades y de su objetivos, quiere llegar a los más alto y aunque sabe que habrá piedras en el camino, está dispuesto a superarse.

"Hay que seguir trabajando como hasta ahora aunque surjan dificultades", apunta Ander Martín, quien tiene claro que remará contra viento y marea para estar en los más alto y para eso sabe que tiene que trabajar duro. En unas semanas participará en los mundiales de Turquía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Pedro Jiménez y Paula Gonzalvo, los navegantes españoles que van a dar la vuelta al mundo de polo a polo durante un año

La vuelta al mundo vertical de Pedro Jiménez y Paula Gonzalvo

Publicidad

Deportes

Marshawn Kneeland (94), en un partido con los Dallas Cowboys

Muere Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys de la NFL, a los 24 años

Ander Martín, subcampeón de Europa de Beach Sprint

El Beach Sprint es la nueva modalidad en los mundiales de remo de mar en la que destaca el español Ander Martín

El trofeo de las Nitto ATP Finals

Sorteo Nitto ATP Finals 2025, en directo: Carlos Alcaraz se enfrentará a Novak Djokovic, Taylor Fritz y Alex de Miñaur

Carlos Alcaraz, tras caer derrota ante Cameron Norrie en París
Redes sociales | Tenis

Un legendario entrenador de tenis le otorga un voto de confianza a Alcaraz en los torneos indoor: "Ganará más de diez..."

Jannik Sinner, en la rueda de prensa del ATP Paris Masters
Tenis | Copa Davis

Jannik Sinner responde a las críticas por no jugar la Copa Davis: "Estoy orgulloso de ser italiano y..."

La campeona olímpica de gimnasia artística Simone Biles
Gimnasia

Simone Biles revela que se ha operado el pecho y sometido a dos cirugías plásticas más

La gimnasta estadounidense explica que se ha sometido a tres cirugías plásticas en pecho, bolsas en los ojos y lóbulos de las orejas.

Batalla campal entre ultras del Rayo Vallecano y del Lech Poznań
Vallecas

Batalla campal entre ultras del Rayo Vallecano y del Lech Poznań: un herido, un detenido y escenas de pánico en Vallecas

La víspera del esperado duelo europeo entre el Rayo Vallecano y el Lech Poznań se tiñó de violencia en las calles de Vallecas. Una batalla campal entre grupos ultras de ambos equipos sembró el caos durante la noche, dejando un herido y escenas de auténtico pánico entre los vecinos del popular barrio madrileño.

Lamine Yamal celebra un gol ante el Brujas

Lamine Yamal rescata un punto para el Barcelona en Brujas (3-3)

Pánico en Brujas: un aficionado del Barcelona incendia un autobús al encender una bengala dentro del vehículo

Pánico en Brujas: un aficionado del Barcelona incendia un autobús al encender una bengala dentro del vehículo

El trofeo de las Nitto ATP Finals en Turín

Sorteo Nitto ATP Finals 2025: Día, hora y dónde verlo en directo

Publicidad