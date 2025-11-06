El Beach Sprint es la nueva modalidad en los mundiales de remo de mar en la que destaca el español Ander Martín

Ander Martín es medalla de plata en el campeonato europeo de remo de mar en la modalidad de beach sprint. Una categoría podría decirse que novedosa, incluida en los mundiales de remo en 2019. Es una combinación de remo y carrera en la playa. Ander es buen conocedor de esta nueva versión del remo, que será olímpica en Los Ángeles 2028.

"Corremos desde la línea de salida hacia el barco que está en la orilla, montamos y empezamos a remar haciendo un eslalon hasta llegar a una boya donde damos la vuelta y remamos lo más rápido que podemos de nuevo a la orilla, al llegar bajamos de la barca y volvemos a correr hacia la línea de meta", así nos contaba Ander a Antena3 Deportes en qué consiste el beach sprint.

Para los próximos Juegos Olímpicos, Los Ángeles 2028, el beach sprint será modalidad olímpica y Ander estará allí para representar a España.

"Nos enteramos el año pasado de que sería modalidad olímpica y toca prepararse para estar allí, mi cabeza siempre piensa en estar en lo más alto", apunta Ander Martín ahora que sabe que podrá acudir a Los Ángeles 2028.

"Hay que seguir trabajando como hasta ahora aunque surjan dificultades"

Ander es alicantino, un chico de mar lleva remando desde los nueve años. Era tan sólo un niño cuando cogió un remo por primera vez y ya supo que no quería soltarlo. Siempre supo que lo suyo sería el mar y no se equivocó. "Yo siempre sabía que mi futuro estaría en el mar", así de claro lo tenía Ander desde pequeño. Su pasión por el mar siempre le ha situado cerca de él.

Está seguro de sus posibilidades y de su objetivos, quiere llegar a los más alto y aunque sabe que habrá piedras en el camino, está dispuesto a superarse.

"Hay que seguir trabajando como hasta ahora aunque surjan dificultades", apunta Ander Martín, quien tiene claro que remará contra viento y marea para estar en los más alto y para eso sabe que tiene que trabajar duro. En unas semanas participará en los mundiales de Turquía.

