El escalofriante accidente de Tsunoda en Imola: dio vueltas de campana y el halo le salvó la vida

Tremendo susto el que se (nos) dio Yuki Tsunoda en la Q1 del GP de Emilia Romaña (Italia). El piloto japonés perdió por completo el control de su Red Bull en la curva 6 y terminó impactando fuertemente contra las protecciones y dando varias vueltas de campana.

Dio varias vueltas de campana

Un accidente que lógicamente provocó la bandera roja en la sesión clasificatoria y que metió un susto de muerte a toda la parrilla. La mayoría de pilotos pidieron información a sus ingenieros acerca del estado de salud de su compañero y otros como Liam Lawson pudieron ver el accidente en las pantallas del circuito.

El halo pudo salvarle de una lesión grave

El Red Bull del nipón se estrelló a gran velocidad contra los neumáticos que hacen de protección y de límite de pista e incluso dio una vuelta de campana dejando el coche completamente destrozado. Afortunadamente y como suele suceder en la Fórmula 1 desde hace muchos años el piloto salió indemne y por su propio pie, pero de nuevo el halo volvió a evitar un desastre mayo que incluso podría haberle costado una lesión grave o incluso la muerte a Yuki Tsunoda, cuya cabeza estuvo bocabajo en el aire durante varios segundos.

En la misma sesión (Q1), Colapinto también estrelló su Alpine contra las protecciones provocando el segundo gran accidente del día.

Tsunoda saldrá último

La mejor de las noticias es que el piloto asiático no sufrió ningún tipo de lesión, no obstante, Yuki tendrá que salir este domingo desde la última posición de la parrilla al no haber podido ni marcar una vuelta. Además, el japonés no está cosechando precisamente buenos resultados desde que aterrizó en el primer equipo de Red Bull: no puntuó en Suzuka, en Bahréin solo fue noveno, en Arabia sufrió un accidente en clasificación y en Miami sumó 1 punto (10º).

