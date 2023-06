El error que aún duele a Fernando Alonso: "Lo que no puede ocurrir es que..."

Fernando Alonso acabó séptimo el Gran Premio de España, su peor resultado hasta la fecha desde que llegó a Aston Martin. El español dijo irse contento de Montmeló, pero sabe que el coche aspiraba a más: "Lamento mi error del sábado. Toda la noche pensé que, si pudiera rebobinar y volver a la clasificación, las cosas serían diferentes. No lo puedo hacer, así que ahora solo puedo pensar en Canadá y usaré esa motivación para un buen fin de semana allí".

"No podemos tener un momento de frustración y acabar novenos por un fallo, o por arriesgar demasiado"

El piloto de 41 años, que con cinco podios en las primeras siete carreras del año es tercero en el Mundial, seguía así rumiando su fallo en clasificación: dañó el fondo plano de su Aston Martin en la grava, al salirse de recorrido en la última de las catorce curvas durante la Q1. A partir de ahí, la qualy quedó comprometida y terminó noveno, aunque finalmente avanzaría un puesto en parrilla gracias a la sanción del francés Pierre Gasly.

En el corralito, el bicampeón de Fórmula 1 ovetense explicó que su objetivo es siempre poner el coche donde se merece en cada circuito: "Lo que no debe ocurrir es que, si en un fin de semana podemos hacer quinto como mejor posición, no podemos tener un momento de frustración y acabar novenos por un fallo, o por arriesgar demasiado, o salirme intentando adelantar en un sitio donde no se puede. Vamos a seguir sumando puntos y hacemos la cuentas a final de curso".

Intratable Verstappen

Alonso sigue tercero en el Mundial, ahora con 99 puntos, 71 menos que el neerlandés Max Verstappen, que este domingo festejó su quinta victoria del año. Por eso, sabe que cada fallo le aleja de la lucha por el título: "Creo que nuestro punto fuerte este año, y lo ha sido siempre, ha sido intentar sacar el máximo del coche. Si está tercero, sería un pecado hacer quinto por un error nuestro. Si está séptimo, no podemos hacer undécimo porque nos pasamos en la salida o bloqueamos en algún sitio. Entonces, este año, en todas las cronos y carreras, hemos hecho lo que tocaba en ese momento".

La clasificación se antoja cada vez más importante para luchar por el podio: "Si estás en primera fila, te vas con el tren de delante, consumes menos los neumáticos y quizá hacemos tercero o cuarto. Es lo que ha pasado las últimas carreras [...] En Miami no estábamos para el podio, pero clasificamos en primera línea y eso facilitó la carrera. En Mónaco no tuvimos un fin de semana tan top, pero si clasificas en primera línea, te aseguras el podio. De momento, hemos salvado muchos podios gracias a un buen sábado. Aquí que hemos tenido un sábado muy malo y el podio se complica".

La victoria estuvo más cerca que nunca en Mónaco, pero Barcelona, el circuito total para saber dónde está cada escudería realmente, supuso un jarro de agua fría para Aston Martin. Aun así, el asturiano avisa de que la 33, antes o después, va a llegar: "Gracias España. Hemos dado todo en la pista y ojalá hubiésemos tenido más ritmo para terminar más arriba. Pero me voy contento y con más puntos. Ha sido muy especial vivir toda la experiencia este fin de semana. Llegará…".