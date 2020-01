El desgarrador relato del piloto que intentó reanimar a Paulo Gonçalves antes de morir: "No había respuesta..."

Price, vigente campeón del Dakar, fue el primero en llegar al lugar donde cayó Gonçalves durante la etapa número siete del Rally Dakar. Avistó la moto en mitad del camino y se paró para asistirle junto a Svitko, que llegó más tarde, hasta que se desplazaron las asistencias médicas en 8 minutos eternos para ambos.

En cuanto al intento de reanimación, el australiano se sinceró: "Continuamos llamando por ayuda y respondieron que el helicóptero estaba en camino. Intentamos hacer todo lo que pudimos, pero no había respuesta, pero lamentablemente no había respuesta"

Price reveló que se enteró del accidente después de que la lámpara del GPS se le apagase y ver tendida una moto."Nunca es bueno porque era una zona de alta velocidad" aseguró. "Al llegar me encontré a Paulo en el suelo. Primero no sabía muy bien quién iba y luego rápidamente me di cuenta de que era él. Inmediatamente vi que era algo bastante serio e intentamos que respondiese y llamamos a los helicópteros e informar al control de carrera cuanto antes"comentó.

Price también reveló como fue la dureza del momento para los dos: "Fueron los 8 minutos más largos de mi vida. Sentí que fueron como una hora. Los médicos respondieron bastante rápido, viendo como estaba él y trataron de consolarme a mí a Svitko"

El piloto de KTM rememoró el episodio de 2017 en el que Gonçalves se paró cuando él se fracturó la pierna en esta edición: "Estoy feliz de haber estar ahí tanto tiempo como pude. Me acuerdo que él se paró cuando yo me rompí la pierna en el Dakar de 2017. Era lo mínimo que podía hacer por él. Ayudamos a meterlo en el helicóptero y me tomó entre 15 o 20 minutos para recuperarme y volver a subirme a la moto. Portugal perdió a un buen guerrero, eso es seguro".

Sin embargo, no cree que el itinerario, de tan alta velocidad, haya sido una causa, de hecho "no es culpa de nadie". "La media de velocidad creo que fue de 120 kilómetros por hora. Cuando llegamos a esas velocidades, es difícil quitar los ojos de la pista y mirar el "roadbook" y comprobar que estás en la dirección correcta. Pero no es culpa de nadie. Desafortunadamente a veces te llega tu momento y lamentablemente ayer fue el momento de Paulo" agregó.

"Desgraciadamente conocemos los peligros de este deporte, y cuando un día duro de estos llega, tenemos que estar preparados" concluyó Price.