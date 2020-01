Marc Coma ocultó a Fernando Alonso la muerte de Paulo Gonçalves tras pasar muy cerca del lugar del accidente

El rally nos ha traído la trágica noticia del fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves durante la disputa de la séptima etapa del Dakar 2020.

"Al pasar, viendo tantas motos paradas y el helicóptero me he dado cuenta, por experiencia, pero no le he querido decir nada a Fer porque teníamos que seguir concentrados", reconoció el copiloto de Fernando y cinco veces ganador del Dakar, tras acabar la séptima etapa.

"Es muy triste, un precio demasiado alto el que uno de nosotros ha pagado, poco que decir, apoyar a su familia y al equipo en un momento tan complicado. Fue mi rival, competimos muy de cerca de tu a tu muchos años y siempre lo deportivo fue lo primero, nunca hubo reclamaciones ni antideportividad, siempre un caballero encima de la moto y es el recuerdo que me queda", dijo un triste Marc Coma, que quedó por delante del portugués en el Dakar 2015 (primero y segundo).

Día trágico en el Dakar

Paulo Gonçalves ha perdido la vida tras sufrir una trágica caída durante la disputa de la séptima etapa del rally Dakar 2020. El piloto de 40 años, que participaba por decimotercera vez en la prueba, ha sufrido una parada cardiorespiratoria y ha fallecido a pesar de ser trasladado en helicóptero al hospital de de Layla.

Toby Price, ganador actual del Dakar en motos, fue uno de los primeros en asistir al piloto portugués, que se encontraba tendido en el suelo en el kilómetro 276 de la etapa de hoy. Price perdía más de una hora en intentar asistir a Gonçalves, pero al final nada se pudo hacer por salvar la vida del piloto.

Las últimas palabras de Gonçalves

Paulo Gonçalves compartió en sus redes un vídeo en el que comentaba sus impresiones al finalizar la primera semana del Dakar 2020. "Hoy ha sido una buena etapa, la he disfrutado realmente. Era una etapa de alta velocidad, llena de arena y dunas, y yo empujé durante todo el día".

"Terminó hoy la primera semana del Dakar con buenas sensaciones, y ahora es el momento de tomarse un descanso y empezar la segunda semana con el objetivo de lograr buenos resultados de etapa",