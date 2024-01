Carlos Sainz, a tope para el Dakar con 61 años: "Cada vez que me caigo, intento levantarme más fuerte"

Carlos Sainz, tricampeón del Rally Dakar, parte esta edición de 2024 con mucha motivación. El piloto acaba de pasar unas pruebas físicas y dice que se siente mejor que nunca; la exigencia de la prueba obliga a tener una preparación física extraordinaria. El madrileño alcanza sin problemas las 176 pulsaciones en la prueba de esfuerzo. Y es que la batería de Sainz está a tope con 61 años... no le queda otra para vencer al desierto.

Pero en el desierto, además de una gran fortaleza hacen falta más virtudes: "Velocidad, experiencia, consistencia... Ganar una etapa en el Dakar lo puede hacer mucha gente; ganarlo, lo puede hacer menos gente", explica Sainz en su entrevista con Antena 3 Deportes.

Y Carlos lo ha ganado ya tres veces; a partir del viernes va a por el cuarto. En esta edición lo intentará con un coche híbrido de 400 caballos generados por dos motores eléctricos y uno de gasolina que hace de generador: "Es un poco locura, hay que ser muy valiente para tratar de generar este concepto de coche", explica sobre su Audi.

El año pasado, tras un grave accidente, acabó con dos vértebras rotas: "Cada vez que me he caído he intentado levantarme más fuerte". Y pasado mañana lo empezará a demostrar camino de hacer historia: ganar el Dakar con un coche eléctrico.

El madrileño, tres veces ganador del Dakar, afronta el que puede ser su último año en Audi. Tras romperse dos vértebras torácicas en la novena etapa de la pasada edición, tuvo que esperar más de cuatro meses para volver a probarse.

Su tercer puesto en rally Baja Aragón y su notable rally de Marruecos, donde solo un problema en el eje de transmisión le negó la victoria, muestran que está en buen momento. Puede convertirse en el primer piloto de coches en ganar con cuatro marcas distintas.

Grandes rivales en el desierto

Marcado por el culmen de los Juegos Olímpicos de París del verano, el 2024 tiene una primera gran cita deportiva este enero en Arabia Saudí, donde el viernes arranca un Rally Dakar en el que grandes nombres como Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel, Sebastian Löeb, Nani Roma o el propio Sainz pelearán por el Touareg en coches.