Carlos Sainz: "De momento, tengo cuerda para celebrar la victoria"

Carlos Sainz ya es tetracampeón del rally Dakar. El madrileño, camino de los 62 años, volvió a ser el mejor en la carrera más dura y complicada del mundo y añadió una nueva muesca a su revólver (2010, 2018, 2020 y 2023). El Matador bromeó en el podio final y, pese a que no desveló qué hará el año que viene, aseguró que "de momento", tiene "cuerda para celebrar la victoria".

Y es que solo el veterano piloto madrileño sabe lo que ha pasado y sufrido para llegar de nuevo a tocar la gloria en el Dakar. "Venir de una lesión, con dos vértebras fracturadas, recuperarme y estar aquí ganando es una satisfacción y, para mí, formar parte de está nueva historia que ha conseguido Audi en esta carrera me hace estar muy contento y agradecer a todos ellos", admitió Carlos Sainz.

Volkswagen, Peugeot, MINI y Audi. Carlos Sainz es el primer piloto capaz de ganar el Dakar con cuatro equipo diferentes.

"Ha sido una victoria en una edición muy competida, con un coche muy especial, con la cuarta marca. Significa mucho para mí, lo mismo que hacer historia con este tipo de coche. Me alegra mucho por Audi, en la última bala que teníamos -el último año de la marca en el rally. Lo conseguimos y estoy encantado y quiero agradecerles la confianza", explicó Carlos Sainz.

El ya cuatro veces ganador del Dakar opinó que la clave era "correr más que los demás y hacer una buena estrategia".

Carlos Sainz, arropado por los suyos en Yanbu

"Todos los días han sido importantes. Ha sido una carrera que como fallases mucho un día, te ibas para casa", señaló Sainz, quien estuvo arropado por su familia en la última etapa.

"Ha sido una satisfacción verlos a todos. No lo he visto bien -el recibimiento- porque había mucha gente y había visto a mi mujer esta mañana pero no me habían dicho nada de que iban a venir. Te puedes imaginar que es un orgullo que mi familia está aquí, que vean esto y que vean que el trabajo que hay en casa y que ellos viven, casi siempre tiene recompensa", destacó Carlos Sainz.

"Cuando uno persigue los sueños, aunque sean grandes, a veces se consiguen y hoy se ha conseguido uno. Hay que decir a la gente que trabaja duro y que crea en ellos, porque soñar es gratis y siempre se puede", concluyó Carlos Sainz.