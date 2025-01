Así ha sido el accidente de Carlos Sainz que le deja casi sin opciones en el Rally Dakar

Carlos Sainz tiene muy difícil ganar su quinto Rally Dakar. El madrileño ha volcado en la etapa de hoy y ha dañado tanto su coche que se le ha complicado hasta seguir en la competición. De momento eso no ha sucedido y 'El Matador' continúa en carrera... pero con mucho tiempo perdido; solo en reparar la avería se ha dejado más de 20 minutos.

Su Ford Raptor volcó en el kilómetro 327 de la segunda etapa de la 47 edición del rally, una especial de 48 horas de 967 kilómetros para los coches y 947 para las motos. El fatídico momento llegó cuando abría pista y tras coronar una duna de las que formaban parte de la zona central del recorrido.

Tanto Sainz como Lucas Cruz, su copiloto, resultaron ilesos en el percance; Mitch Guthrie, su compañero de equipo en M-Sport de Ford, se detuvo brevemente para echarles una mano.

Tras el accidente el vehículo ha quedado visiblemente perjudicado, sobre todo en la parte trasera. En total han estado 23 minutos parados, pero Sainz ha conseguido finalmente regresar a carrera, por lo que aún no está todo perdido para el madrileño.

Primer abandono de Laia Sanz en 15 ediciones

No puede decir lo mismo Laia Sanz, quien anoche tuvo que abandonar tras sufrir un accidente en la primera etapa y no haber superado la revisión de seguridad de la FIA. Es el primer abandono de la catalana en 15 ediciones.

"Es una pena empezar el Dakar así. Nos hemos quedado sin tercera marcha en el kilómetro 20. Estábamos salvando bien el día, yendo despacio. En el polvo nos han dejado de funcionar los instrumentos de navegación. Íbamos súper tranquilos para acabar la etapa, pero a 70 kilómetros del final hemos pillado una piedra que no hemos visto por el polvo y hemos volcado, y ahora estamos intentando reparar", contó la propia Sanz desde el lugar del accidente.

La 'Reina del Desierto', a sus 39 años, peleó para cruzar la meta al borde del tiempo límite, con muchas dudas de si las barras de protección salvarían la revisión de la Federación Internacional. Después de 14 Rally Dakar terminados, la mujer mejor clasificada en motos en la historia de la carrera con un noveno puesto en 2015, Sanz no pudo continuar pese a ver el coche reparable; la FIA vio no apto a su Century por una deformación de la barra que no era visible a simple vista.

