Alonso, muy autocrítico tras remontar del 15 al 9º en Miami: "Tengo que mejorar"

Fernando Alonso volvió a salvar el honor de Aston Martin en una carrera muy gris del equipo británico en Miami, sexta parada del calendario. El piloto de 42 años pudo llevarse dos puntos después de una gran remontada que le hizo pasar del 15º al 9º. Stroll, que salió cuatro puestos más adelante, finalizó 17º tras volver a perderse en 'carrera' y recibir además una sanción.

Dos puntos que saben a 'mucho', y ese es el problema de Aston en este inicio de temporada. Poco o nada hay que mirar al pasado, los ingleses, y concretamente Fernando Alonso, no dejaba de subirse al podio a estas alturas de 2023. Esos tiempos ya pasaron, ahora la competencia es feroz. Aston ha evolucionado, pero sus rivales más, mucho más.

Gran autocrítica de Alonso

Por eso 'Magic', consciente de su buen hacer en carrera pero autocrítico tras cuajar una mala clasificación el día de antes, mandó un mensaje a su equipo: "Tenemos que mejorar, no he hecho un fin de semana redondo por mi parte. En las dos clasificaciones no he conseguido sacar una vuelta buena y eso ha comprometido las salidas y la carrera". Este domingo, como en otros muchos circuitos, adelantar fue difícil, y sin velocidad punta una utopía, que se lo dijeran a Fernando, que necesitó tirar de paciencia, nuevas trazadas y mucha magia para pasar al Alpine de Ocon.

Sin embargo, también luchó con George: "Fue una carrera extraña, luchábamos con Russell pero también con Alpine. O íbamos tan rápidos como los Mercedes, o tan lentos como los Alpine, o es que tenían mucho ritmo aquí...", sentenció. El bicampeón salió con duros, ganó dos puestos en la salida y un Virtual Safety Car le permitió seguir subiendo, también le benefició otro Safety a mitad de carrera, pero no tanto (Tsunoda, los Mercedes y compañía tuvieron parada totalmente gratis), y finalmente sacó las uñas ante su excompañero por un 'simple' botín de 1 punto (del décimo al noveno). Pero otro día en los puntos. Imola, próxima parada: "Tenemos que dar un paso adelante, ojalá nos acerquemos a Mercedes", dijo.

Primera de Norris y... Verstappen 4-2 Fórmula 1

La carrera, por fin tras más de 100 Gran Premios y 15 podios sin subirse a lo más alto, se la llevó Lando Norris. Miami nos dejó un sorpresón en la reanudación tras el Safety Car, el británico era el que mejor ritmo tenía y por fin todo se le puso de cara para llevarse la primera de su carrera tras defenderse de Verstappen después de que se apagaran las luces del coche de seguridad, y de imponer después un ritmo inalcanzable para cualquiera ¡Max terminó a casi 8 segundos! Gran noticia para la Fórmula 1 que el neerlandés perdiera en carrera, algo que estaba por demostrarse ya que en Australia (victoria de Sainz) su Red Bull le dejó tirado a las pocas vueltas. En 2024: Verstappen 4-2 Fórmula 1 (Sainz y Norris). Porque sí, la lucha de todos es contra el tricampeón, como lo fue en el principio de la era híbrida con Hamilton.

Polémica sanción a Sainz: del 4º al 5º

Carlos Sainz se quedó también con mal sabor de boca, y más tras la carrera, cuando los comisarios decidieron sancionarle con 5 segundos por un toque con Piastri que dañó el alerón delantero del australiano obligándole a parar en boxes: su carrera se fue al traste. Como todo, en la Fórmula 1 se ve cada acción desde una perspectiva diferente. El madrileño finalizó cuarto tras Leclerc, Verstappen y Norris pero perdió esa posición en detrimento de Pérez.

En cuanto a la polémica, lo de siempre, vueltas antes Piastri forzó a Carlos fuera de la pista e incluso tocó su neumático delantero izquierdo. Hay no hubo sanción. Alonso lo 'predijo' horas antes: "No habrá sanción para Hamilton porque no es español". Carlos lo es.

Así queda el Mundial tras la sexta carrera

