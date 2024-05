Hamilton se 'carga' la sprint de Alonso y este explota: "No pasará nada porque no es español"

"Hamilton arruinó la carrera de unos cuantos", dijo Fernando Alonso a los medios tras quedar último en la sprint del GP de Miami. El piloto asturiano se quedó sin opciones de puntuar en la primera curva tras ser prácticamente arrollado por el Mercedes de Hamilton, que fue demasiado optimista al frenar muy tarde y por dentro con el objetivo de ganar algunas posiciones.

Hamilton provocó el abandono de Stroll, Norris... y dejó a Alonso último

El toque del inglés al monoplaza de Alonso provocó que chocaran los dos Aston Martin, que salieron muy emparejados y estaban a la par tras la salida. Sin embargo, la arriesgada maniobra de Lewis forzó a frenar demasiado a Fernando y a que Stroll tocara fortuitamente a Norris, que trompeó y dijo adiós a la carrera protagonizando el primer abandono. Después lo hizo Lance.

"Hamilton ha llegado como un toro", dijo Fernando por radio. Pasó de salir octavo a estar último tras apenas unos metros, enseguida salió el Safety Car y pudo entrar en boxes para reparar un coche que desgraciadamente ya estaba dañado. La sprint de Alonso había terminado, era último y apenas quedaban 15 vueltas.

"No decidirán nada (sobre Hamilton) porque no es español... además no teníamos ningún interés en el sprint"

Todo apunta, viendo las imágenes, a que la maniobra de Lewis Hamilton tenía que haber repercutido en una sanción para el siete veces campeón, pero no fue así, y Alonso, irónico y cansado ante los medios no pudo reprimirse: "Veremos lo que deciden... no decidirán nada porque no es español. Pero arruinó la carrera de unos cuantos. De Norris sobre todo, que tiene un coche muy rápido y se quedó en ese incidente", comentaba el dos veces campeón del mundo.

En el mismo día en el que la FIA confirmó una sanción absurda a Alonso tras la sprint de China (Aston Martin volvió a reclamar), Lewis Hamilton arruinó la carrera de tres pilotos en la salida y ni se investigó.

El de Oviedo, ya sin opción de nada, 'luchó' con Ocon por la penúltima posición y tras pasar al francés entró en boxes en la vuelta final: "Podía haber arriesgado con Ocon pero iba a ser penalizado así que no lo hice. Nosotros no teníamos ningún interés en el sprint, íbamos a comprobar la degradación y las cosas para la carrera y al final lo hemos conseguido. El sprint para nosotros es un entrenamiento libre, no es una carrera. Ahora empieza lo importante, clasificación y las 57 vueltas. Creo que podremos sacar alguna conclusión de este sprint y a ver si se puede mejorar un poco el coche", sentenció.

Otra para Verstappen

Max Verstappen, como absolutamente siempre, se llevó la sprint, bastante aburrida y sin lucha por la victoria ni por el podio (Leclerc 2º y Pérez 3º). Se coló Ricciardo en el cuarto puesto por delante de un Sainz que lo intentó todo para adelantarle y que terminó a solo dos décimas del australiano. La clasificación para la carrera de mañana: hoy a las 22:00 en España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com