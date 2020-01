La alegría de Fernando Alonso tras su segundo puesto en la octava etapa del Dakar: "Ya me puedo ir tranquilo"

Más información Fernando Alonso acaba segundo en la octava etapa y Carlos Sainz sigue líder del Dakar

"Marc y yo casi nos íbamos pellizcando", esas fueron las palabras de un alegre Fernando Alonso tras luchar por la victoria de etapa del Dakar en el día de hoy.

"Veíamos los tiempos antes de llegar al vivac y casi que nos íbamos pellizcando uno a otro para creernos que había salido todo tan bien. La etapa iba sin incidentes, pero hemos tenido un pinchazo en el Km 350 más o menos, pero no creo que haya influido mucho. Y justo al final ya veíamos a los coches que iban delante nuestro y el polvo y no sabíamos muy bien quién estaba allí, pero cuando llegamos a meta, la cruzamos segundos y venían todos detrás, nos dimos cuenta de que habíamos hecho un muy buen tiempo. Que no pare", dijo Fernando Alonso al terminar la octava etapa.

"Para nosotros en el equipo, para Marc y para mí dentro del coche, son momentos de mucha alegría, de emoción, porque sabemos la dificultad que tiene, lo que vivimos en 470 km, las dunas que pasamos, los sustos que llevamos... y cuando cruzas la meta y estás entre los mejores la alegría es enorme viniendo de donde vinimos. Hace dos meses no sabíamos ni arrancar el coche prácticamente", bromeó el asturiano.

¿Has cumplido tus objetivos?

"Mucho más que cumplidos, está sobrepasado cualquier objetivo personal que hubiese tenido antes de llegar al Dakar. Estuve solo en un Rally en Marruecos, en el que sentía bien y cómodo, pero estaba a 15-20 minutos de los líderes en etapas de 250 km, así que no sabía si aquí en 500 km iba a estar a media hora o incluso a más de los grandes especialistas. Así que estar con ellos, o en días como hoy delante, no estaba en ninguno de mis objetivos razonables. Disfruto el momento, y después de la Resistencia, los óvalos y ahora los raids estoy muy contento".