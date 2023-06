El adelantamiento de Fernando Alonso a Esteban Ocon que levantó a Montmeló

El GP de España de Fórmula 1 vivió una nueva victoria de Max Verstappen, un triunfo incontestable del neerlandés que refuerza su liderato en el Mundial. El piloto de Red Bull no dio ninguna opción y se paseó en Montmeló, logrando la pole, la victoria y la vuelta rápida. Con 170 puntos en su haber, 'Mad Max' ya ha abierto una brecha que parece definitiva para ganar su tercer título consecutivo.

El fin de semana no fue propicio para Aston Martin, que llegaba con la moral por las nubes tras el segundo puesto de Fernando Alonso en Montecarlo y que acabó con Stroll en sexta posición y con el asturiano en séptimo lugar. El ovetense llegaba tras cinco podios en las seis primeras carreras del Mundial y en Montmeló tuvo su fin de semana más irregular: primero con un error en la clasificación y luego con una mala estrategia en carrera. El AMR23 estuvo falto de ritmo y apenas pudo asomarse a las primeras posiciones.

Pese a que solo sumó 6 puntos, Fernando Alonso se batió durante las 66 vueltas del GP de España y protagonizó algún adelantamiento destacado. Hay que subrayar el que realizó sobre Esteban Ocon, su excompañero en Alpine y que no se lo puso nada fácil. El asturiano le alcanzó en la recta de meta y, metido en zona de DRS, se preparó el hachazo. Pero el piloto galo trató de cerrarle la puerta, una maniobra que provocó la reacción del asturiano, esquivando al galo y adelantándole por la derecha. Una maniobra que provocó la alegría del público de Montmeló, donde se escuchó un rugido con la maniobra del asturiano.

Fernando Alonso: "No fue tan difícil"

La propia F1 destacó el adelantamiento de Fernando Alonso a Ocon con un significativo: "No fear from Alonso!" (Alonso, sin miedo). Tras la carrera, el asturiano fue cuestionado por esa maniobra y, entre risas, aseguró que no había sido tan complicado.

"No fue tan difícil, teníamos neumáticos muchos más jóvenes", indicó Fernando Alonso.

"Me voy contento porque la crono fue el talón de Aquiles de todo el fin de semana. Después de salir tan atrás puedes recortar, pero hasta cierto punto. Y tanto (el inglés George) Russell (Mercedes), como (el mexicano) 'Checo' (Pérez, de Red Bull) iban más rápidos que nosotros hoy; así que no había mucho que hacer", reconoció Alonso tras el GP de España.

"En cuanto al Mundial de constructores, es cierto que Mercedes nos sacó puntos importantes; pero volvimos a sacarle puntos a Ferrari; así que contento por ese lado", explicó el asturiano.