María Pérez

María Pérez consigue su tercer título mundial con un oro en los 35 kilómetros marcha

Pérez revalida el título, mientras la italiana Antonella Palmisano queda en segundo lugar y la ecuatoriana Paula Torres en tercero.

Imagen de Mar&iacute;a P&eacute;rez

Imagen de María PérezEFE

Neila Gallego
Publicado:

La española María Pérez se ha proclamado campeona del mundo de 35 kilómetros marcha en Tokio con un tiempo de 2h39:01. Pérez logró un triunfo incontestable en el Estadio Olímpico de Tokio, aventajando en 3:23 a la segunda, la italiana Antonella Palmisano, y 3:43 a la tercera, la ecuatoriana Paula Torres.

Pérez revalida el título que consiguió hace dos años en Budapest, Hungría. La marchadora española, máxima favorita al oro, dominó la carrera en solitario desde el kilómetro 21.

Lejos de las medallas se quedó Kimberly García León. La peruana, doble campeona del mundo de 20 y 35 km en Eugene 2022 y subcampeona en los 35 de Budapest 2023, concluyó décima con 2h50:37.

"No hay nadie mejor"

La campeona del mundo ha admitido que sabe que los focos están puestos sobre ella cada vez que compite, pero aseguró que "siempre" va a su "bola porque no hay nadie mejor". "Solo me faltaba un éxito entrando en un estadio olímpico. Se lo he dicho a Miguel Ángel López cuando he entrado. Todo empezó con ellos, cuando yo tenía 18 años. Cuando lo vi le dije que ojalá algún día pudiera conseguir lo que hizo y cómo lo hizo. Entonces lo soñé y a veces los sueños se hacen realidad", dijo

"Me fui de aquí con un cuarto puesto en los Juegos y ahora me voy con una medalla. Ahora queda el 20, que desgasta mucho menos. En Budapest fue al revés. Hay rivales que no han doblado, como la mexicana Alegna González, que es una de las claras favoritas para la medalla. Aún así tengo que ser clara y sincera y recuperarme primero de este gran esfuerzo", manifestó.

Asimismo, ha explicado que tuvo que hacer frente a una elevada humedad durante la prueba y a la lluvia durante unos minutos. "La humedad era tan elevada hoy que era un factor de riesgo. Ha habido un momento que nos hemos quedado sin esponjas, eran solos botes de agua. Yo creo que al final he sabido adaptarme a las circunstancias y a la presión", afirmó.

