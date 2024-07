Luis de la Fuente horas antes de la semifinal España - Francia: "Tengo fe ciega en mi equipo"

Faltan horas para que dé comienzo las semifinales de la Eurocopa 2024: hoy a las 21:00 horas, tiene lugar el partido que enfrenta a España con Francia en una recta final de Eurocopa que deja a los de De la Fuente en un buen lugar de cara a los más críticos de la Selección. Ante la expectación, surgen las declaraciones de los protagonistas, que dejan claro que están preparados para enfrentarse a la temible Francia de Mbappé.

El seleccionador de La Roja ha asegurado que mantiene una "fe ciega" en su equipo de cara al partido con los franceses este martes. Ha considerado, además, que en su plantilla tiene a los mejores jugadores con armas suficientes para saber frenar, ante otros, a un Kylian Mbappé que el seleccionador ha calificado de "super crack" y que cree que, pese a jugar al 50% de su potencial, "sería el 100% del nivel de otro jugador".

La estrategia de De la Fuente es clara: "Intentar minimizar sus posibilidades de jugar". "Estamos perfectamente preparados, tenemos jugadores y herramientas para hacerlo. Confío en nuestro potencial y en que seamos superiores para contrarrestar a Francia. Tengo fe ciega en mi equipo y estamos preparados para ganar un partido muy complicado que podría ser una final", señaló en rueda de prensa el pasado lunes a última hora.

¿Temor a Mbappé?

Luis de la Fuente ha dejado clara su admiración por el futuro jugador del Real Madrid y lo calificó de "imprevisible": "No sabe cuándo aparece o desaparece, aunque no desaparece n unca. Su nivel al 50% puede ser el 100% de cualquier otro. Se pueden permitir el lujo de no estar en un partido, de tener dos acciones y decidir un partido. Mbappé es un genio, es un súper crack, como otros franceses. Tienen una selección para mi gusto excepcional", sentenció.

Esto no quita que potencie las habilidades de sus futbolistas y señala que los considera "los mejores". "Reconociendo que Kylian Mbappé es un excepcional y fuera de serie, al igual que otros futbolistas que tiene Francia, pero permíteme que diga que para mí, mis futbolistas son los mejores", subrayó. Ante algunas preguntas de los periodistas, el seleccionador insistió en que intentaban manipular sus palabras: "Si lo que pretendes es que diciendo esto (que España es el mejor equipo), si no ganamos sea un 'no ha ganado el mejor equipo', es un análisis facilón. Para mí independientemente del resultado, este equipo es el mejor. Enfrente tendremos una grandísima selección, tan buena como nosotros. Lo que pienso, ya antes de venir aquí, lo pienso hoy y lo pensaré cuando nos vayamos, espero que después de la final", alega.

"El objetivo es terminar el partido con el mayor número de posibilidades de gol"

Respecto a los extremos de Lamine Yamal y Nico Williams, De la Fuente asegura que hay jugadores "muy veloces capaces de llegar por banda con amplitud", sin embargo, insiste que el objetivo es finalizar las jugadas: "Finalizar todo lo que podamos finalizar". "A los jugadores les pedimos que finalicen las jugadas y que nuestro objetivo es terminar el partido con el mayor número de posibilidades de gol que se pueda".

Otra de las directrices que se les da a los jugadores es evitar el "toma y daca" que alega que "no conviene": "No nos conviene un partido de ida y vuelta. Somos un equipo preparado para llevar el control del juego, aunque en transiciones y contras lo hacemos muy bien pero no nos interesa esa ida y vuelta". Advierte que "Francia juega cómoda sin balón y aprovechan bien los espacios, intentaremos estar vigilantes a esas situaciones y a las pérdidas de balón. Puede ser clave del partido".

El seleccionador tiene bien estudiado al rival y no duda en reconocer que se trata de un equipo con un "potencial fantástico" con "grandes jugadores y un juego en conjunto muy bueno". En este caso, no duda en que España se encuentra preparada y que les conocen bien: "Nosotros tenemos otras virtudes y trataremos de imponernos al talento individual que tiene con nuestros futbolistas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.