La lucha del surfista ciego Aitor Francesena contra el coronavirus: "Me metí en casa durante diez días y veía que no le daba la vuelta"

Aitor Francesena, campeón del mundo de surf asistido, ha luchado contra el coronavirus. Pocas semanas después de proclamarse campeón del mundo de surf adaptado en California, el guipuzcoano dio positivo por coronavirus y fue ingresado en una clínica. "Nadie está libre del coronavirus y yo lo he cogido. Qué bien cuidado me he sentido en el hospital policlínica de Gipuzkoa, un gran equipo de profesionales; muchísimas gracias a tod@s", escribía el surfista.

"Venía infectado del coronavirus, venía con el bicho dentro", cuenta Aitor a Antena 3 Deportes.

Francesena, que es ciego por un galucoma y un golpe en una ola, ha explicado que lo pasó mal.

"Me metí en casa durante diez días y veía que no le daba la vuelta. La única manera de que un deportista no se suba por las paredes de su casa es haciendo ejercicio", asegura este surfista vasco.

"Tengo muchas ganas de salir, pero lo que toca ahora es estar en casa", reconoce Aitor.