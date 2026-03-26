Loida Zabala, ingresada de urgencia: "Tengo sepsis, es algo más serio de lo que yo pensaba"

Loida Zabala, halterófila paralímpica extremeña y que está en tratamiento oncológico desde octubre de 2023, ha comunicado en las últimas horas su ingreso hospitalario por una sepsis.

"El caso es que al final tengo sepsis, es algo más serio de lo que yo pensaba", informa Loida Zabala desde la cama de un hospital.

"No sabemos si me van a tener que operar, me han dicho que le de los teléfonos por si fallezco. Pero como sabéis, yo siempre me centro en el presente. ¿Sigo viva, no? Pues eso. Y además, me dan la posibilidad de dar la conferencia desde la UCI, me parece super épico", señala la deportista de Losar de la Vera, Cáceres, en una storie en su cuenta de Instagram.

"Bueno, no os preocupéis, no me digáis ánimo porque estoy super animada. Y no os preocupéis, o sea, vamos a ir paso a paso y a ver lo que va pasando que nunca sabemos", finaliza el mensaje de Loida Zabala.

Loida Zabala anunció el 16 de noviembre de 2023 que padecía cáncer de pulmón. Este mismo de marzo, la halterófila extremeña se proclamaba subcampeona de Europa de halterofilia paralímpica en la categoría de -73 kg.

A los 11 años sus piernas dejaron de responderle a consecuencia de una mielitis transversa. Pero nada ha frenado a Loida Zabala, quien en 2016 fue medalla de oro en la categoría de 52kg en la Copa de Europa de Powerlifting.

Un año después logró el oro en la prueba de la Copa del Mundo de Levantamiento de Potencia Adaptado. En 2018, obtuvo el bronce en el Europeo de Levantamiento de Potencia Adaptado y, en 2019, logró la medalla de oro en la Copa del Mundo de halterofilia adaptada de Tokio.

En 2022 firmó su 17º Campeonato de España en categoría absoluta y en 2024 compitió en los JJOO de París 2024. El año pasado logró un nuevo récord de España de halterofilia en la categoría de -67 kg después de levantar 100 kg en plena lucha contra el cáncer.

¿Qué es la sepsis?

La sepsis, según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), es "una afección potencialmente mortal que se produce cuando el sistema inmunitario del organismo reacciona de manera extrema a una infección, provocando una disfunción orgánica".

"La reacción del organismo daña sus propios tejidos y órganos y puede provocar un choque, una insuficiencia multiorgánica y, en ocasiones, la muerte, sobre todo si no se detecta y trata a tiempo", añade la OMS.

La sepsis puede afectar a cualquier persona, pero la OMS aclara que es más frecuente en "personas mayores, las muy jóvenes, las embarazadas o las que tienen problemas de salud".