Lluvia de críticas a Yoshiro Mori, presidente de los Juegos Olímpicos de Tokio, por un comentario machista

Si no tuviera suficientes problemas la organización de los Juegos de Tokio 2020 por culpa del coronavirus, ahora le ha surgido un problema que atañe de lleno al presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, Yoshiro Mori.

Y es que Mori ha sido muy criticado tras realizar un comentario machista en relación con las mujeres y, según el propio Mori, su tendencia a hablar demasiado.

Durante una reunión extraordinaria del Comité Olímpico de Japón (COJ), Mori, de 83 años, habló sobre el objetivo de incrementar el número de mujeres miembros del 20% actual al 40%. Hasta ahí todo normal, pero la polémica llegó cuando Mori aseguro que "en juntas con muchas mujeres, las reuniones duran mucho", y afirmó que "las mujeres tienen un gran sentido de la rivalidad. Si una miembro levanta la mano para hablar, el resto sienten que necesitan hablar también. Todas quieren hablar al final".

"Si digo demasiado los medios van a decir que dije cosas malas, pero oí a alguien decir que si aumentamos el número de mujeres en la junta tenemos que regular el turno de palabra de algún modo o si no, no terminaremos nunca. No voy a decir quien me dijo esto", aseguró Mori, cuyos comentarios despertaron las risas en algunos miembros del COJ.

Mori: "Reconozco que los comentarios fueron contrarios al espíritu olímpico"

Mori ha tenido que salir a disculparse tras este desafortunado comentario.

"Reconozco que los comentarios durante la junta del Comité Olímpico de Japón (COJ) fueron contrarios al espíritu olímpico. Lo lamento", se disculpó Mori.

Preguntado sobre la posibilidad de abandonar el cargo al frente de Tokio 2020 por la polémica, Mori negó en principio la posibilidad.

"No tengo intención de renunciar. Me he estado esforzando durante estos siete años" de preparación de los Juegos, aunque señaló que "si me dicen todos que estoy molestando, pues debería pensarlo".