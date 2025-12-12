Lindsey Vonn hace historia a sus 41 años y gana en el descenso de la Copa del Mundo de St. Moritz

La leyenda estadounidense Lindsey Vonn ha escrito este viernes una de las páginas más sorprendentes y emocionantes de su carrera al imponerse en el descenso de la Copa del Mundo de St. Moritz (Suiza). Un triunfo que pone fin a una sequía de más de siete años y que la convierte, con 41 años y 55 días, en la ganadora de mayor edad de una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino.

Retirada en 2019 tras sumar su novena medalla mundialista y regresar la pasada temporada con la rodilla reconstruida, Vonn demostró que su instinto competitivo sigue intacto. Fue un regreso mayúsculo: aventajó en casi un segundo (0,98) a la austriaca Magdalena Egger, que celebró su primer podio en la élite. El tercer puesto fue para la también austriaca Mirjam Puchner, subcampeona del mundo, a 1,16 segundos de la estadounidense.

Con este resultado, Vonn supera el récord de longevidad que ostentaba el suizo Didier Cuche, quien ganó un supergigante masculino en 2012 con 37 años y 192 días. La norteamericana amplía además su ya extraordinario palmarés: 44 victorias en descenso, 83 triunfos en la general y cuatro Globos de Cristal como ganadora de la Copa del Mundo, además de dos títulos mundiales y el oro olímpico en Vancouver 2010.

21 años después de su primera victoria

Su regreso, pensado para preparar los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, había dejado señales alentadoras la pasada primavera, cuando volvió al podio con un segundo puesto en el último supergigante de la campaña 2024-25. Pero el triunfo de hoy supone su primera victoria en la Copa del Mundo desde el descenso de Are (Suecia) en marzo de 2018.

Más de 21 años después de su primera victoria, en Lake Louise (Canadá) en diciembre de 2004, Lindsey Vonn vuelve a lo más alto. Y lo hace escribiendo otra página imborrable en la historia del esquí alpino.

