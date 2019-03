QUIEREN PROFESIONALIZAR SU DEPORTE

La maternidad y el deporte femenino en España no parecen compatibles. Las cláusulas antiembarazo han llevado a muchas deportistas a reivindicar la necesidad de profesionalizar el deporte para no temer por su profesión: "No tenemos el apoyo necesario", lamentan. En EEUU los clubes incluso consiguen niñeras para sus jugadoras.